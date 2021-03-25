На двух внеочередных заседаниях Верховной Рады, которые состоятся предположительно во вторник, 30 марта, народные депутаты рассмотрят вопросы назначения выборов мэра Харькова, компенсаций бизнесу и другие инициативы.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил нардеп из фракции "Слуга Народа" Александр Качура.

На первом внеочередном заседании, инициированном депутатами, рассмотрят:

доклад правоохранительных органов касательно событий под Офисом Президента и проект постановления о осуждении событий на Банковой;





проект постановления о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева (нардеп из депутатской группы "За будущее", избранный мэром Херсона) и Александра Скичко (нардеп из фракции "Слуга народа", губернатор Черкасской области);





проект постановления о назначении внеочередных выборов глав города Харькова и села Шегини.

На втором заседании, инициированном президентом Владимиром Зеленским планируется рассмотреть выделение компенсационных выплат предпринимателям, пострадавшим из-за ужесточения карантинных ограничений, и ряд других социально-экономических законопроектов.

Напомним, 24 марта в парламенте зарегистрировали законопроект президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении помощи застрахованным лицам, пострадавшим во время локдауна.

Также мы писали о том, что во вторник народные избранники могут заслушать отчеты силовых ведомств о беспорядках во время акции протеста сторонников радикала Сергея Стерненко.