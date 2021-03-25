В Службе безопасности Украины рассказали, какие роли, по их версии, играли в разоблаченной частной военной компании экс-нардеп Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко, и что им инкриминируют.

Подробности дела раскрыл 25 марта на брифинге начальник Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олег Головаш.

По его словам, бывший депутат выступил организатором незаконного военизированного формирования.

"Семенченко в 2018 году совместно с Шевченко и при содействии других лиц, которых мы не разглашаем на сегодняшний день, организовали и осуществили регистрацию на территории одного из иностранных государств частной военной компании", - сказал Головаш.

Он добавил, что СБУ икриминирует Семенченко "не факт создания и регистрации ЧВК на территории иностранного государства, а тот факт, что он создал на территории Украины с 2018 года, возглавлял, обеспечивал снаряжением вместе Шевченко незаконное военизированное формирование". То есть Семеченко "был фактически организатором, руководителем и непосредственно составлял трудовые контракты и договоры". Ему объявлено о подозрении по ч.3 ст.260 УК (создание не предусмотренных законом военизированных и вооруженных формирований).

"Евгению Шевченко, который выполнял ролевое участие, а именно, обеспечивал поиск каналов финансирования и поставки военной амуниции, специального снаряжения, техсредств и боеприпасов, уведомлен о подозрении по ч.2 ст.260. Также час назад мы дополнительно предъявили подозрение Шевченко по ч.2 ст.133 УК (совершение преступления в составе группы)", - сказал Головаш.

Он отметил, что силовики создание ЧВК рассматривают как угрозу совершения преступления, предусмотренного статьей УК о наемничестве. Ведь "право на силу имеет только государство".

Ранее "Страна" сообщала, что СБУ анонсировала новые подозрения по делу о ЧВК.

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