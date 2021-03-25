Диалог с Россией для Украины является небезопасным шагом, который может привести к потере государственного суверенитета.

Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире радио "НВ".

"В Украине много тех, кто говорит, что - давайте говорить с Россией. Их нужно ставить на место. Потому что для нашей страны - это очень небезопасный шаг. Украина прекратит свое существование, если и дальше будет продолжать заигрывать с Российской Федерацией. Главное задание России и Путина - уничтожение Украины", - заявил Данилов.

По словам секретаря СНБО, "в Украине есть несколько сценариев того, как будут развиваться дальнейшие отношения с Россией, к любому из них Украина готова".

"Мы постоянно общаемся с ними, мы держим руку на пульсе, у нас есть понимание, что происходит в Европе, кто действительно является нашим партнером, а кто делает вид", - сказал Данилов.

Ранее "Страна" писала о том, что Данилов рассказал, почему СНБО не реагирует на американские санкции против Коломойского, Дубинского и Деркача.

Также мы сообщали, что Данилов сообщил о поисках в Украине активов Януковича и Азарова.