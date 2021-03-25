Из-за севшего на мель в Суэцком канале гигантского контейнеровоза Ever Given пройти по водной артерии не могут два российских судна. Это корвет "Стойкий" и сопровождающий его танкер "Кола", которые направляются из Красного моря.

Об этом сообщается в Твиттере OSINT-1, публикующем снимки местонахождения кораблей с европейского спутника Copernicus.

Ракетный корвет "Стойкий" Военно-морского флота РФ в минувший четверг зашел в порт Судана на Красном море в сопровождении танкера "Кола". В Порт-Судане планируется создание пункта материально-технического обеспечения ВМФ России.

Этот отряд кораблей Балтфлота вышел в море из пункта постоянного базирования в Балтийске для выполнения плановых задач дальнего похода 16 декабря прошлого года. Кроме прочего он провел совместные учения с ВМС Ирана в Оманском заливе и северо-западной части Индийского океана.

Контейнеровоз Ever Given водоизмещением 200 тысяч тонн под флагом Панамы 23 марта сел на мель в Африке, полностью перекрыл движение на юге Суэцкого канала. До сих пор судно стоит поперек канала, заблокировав движение в обоих направлениях. Попытки повернуть его или сдвинуть с места пока не удаются.

Как писала "Страна", на устранение проблемы с контейнеровозом может уйти несколько недель.