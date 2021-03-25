Самолет с первой партией китайской вакцины от коронавируса CoronaVac приземлился в аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Ждём выгрузку груза", - сказала нашему изданию пресс-секретарь аэропорта Юлия Красовская.

Напомним, CoronaVac производит китайская компания Sinovac. 9 марта эта вакцина была одобрена к применению в Украине. Руководство страны заключило контакт на поставку 1,9 млн доз за бюджетные средства (этого количества хватит на миллион украинцев). Также импортер заявляет о поставке еще нескольких миллионов доз на свободный рынок.

Ранее "Страна" рассказывала, что груз доставлялся пассажирским самолетом, который прилетел в Терминал D. Вакцины отгрузят на грузовой терминал, после чего их дальнейшей логистикой займется компания "Лекхим".

Мы также описывали, как менялись обещания власти о поставках китайской вакцины CoronaVac. Первая поставка должна была состояться еще в феврале.