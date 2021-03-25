Президент России Владимир Путин освободил Евгения Лукьянова от должности посла в Латвии и назначил его послом в Беларуси.

Соответствующий указ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 25 марта.

"Назначить Лукьянова Евгения Владимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Белоруссия", - говорится в документе.

Напомним, 19 марта президент РФ Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева от должности посла в Беларуси. Позже он был назначен на пост государственного секретаря Союзного государства (надгосударственная организация Беларуси и РФ).

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что у него есть кандидаты для новых президентских выборов. По его словам, достойным преемником является губернатор Гродненской области Владимир Караник, а также его помощник в регионе Юрий Караев.