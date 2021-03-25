Служба безопасности Украины 25 марта провела брифинг, посвященный разоблачению частной военной компании, организованной экс-нардепом Семеном Семенченко и агентом НАБУ Евгением Шевченко. В СБУ объявили, что готовят новые подозрения по делу ЧВК.

Детали дела на брифинге раскрыл начальник главного управления СБУ в Киеве и области Олег Головаш.

"На первом этапе реализации мы предъявили шесть подозрений основным фигурантам, которые фактически возглавляли те или иные направления деятельности этой частной военной компании. Подозрения еще будут обязательно… Назначено еще несколько исследований и экспертиз, по результатам которых будут другие подозрения", - анонсировал он.

По словам силовика, Семенченко и Шевченко в 2018 году на территории одного из иностранных государств создали организацию охранных услуг, которая фактически стала частной военной компанией. А их деятельность в Украине запрещена.

"Подготовка наших граждан происходила для трудоустройства за границу. По действующему законодательству это противоправно, это фактически наемничество", - пояснил Головаш.

Он добавил, что СБУ инкриминирует Семенченко "не факт создания и регистрации ЧВК на территории иностранного государства, а тот факт, что он создал на территории Украины с 2018 года, возглавлял, обеспечивал снаряжением вместе с Шевченко незаконное воинское формирование".

Головаш пояснил, что Семенченко, "был фактически организатором, руководителем и непосредственно составлял трудовые контракты и договоры, ему объявлено о подозрении по ч.3 ст.260 УК".

"Евгений Шевченко, который обеспечивал поиск каналов финансирования и поставки военной амуниции, специального снаряжения, техсредств и боеприпасов, уведомлен о подозрении по ч.2 ст.260. Также час назад мы дополнительно предъявили подозрение Шевченко по ч.2 ст.133 УК (совершение преступления в составе группы)", - сказал Головаш.

Силовики изъяли документы, подтверждающие деятельность на территории Украины частной военной компании и подготовку к совершению преступления - наемничеству, сказал Головаш. Людей вводили в заблуждение, рассказывая, что они работают в частной охранной компании.

В СБУ также добавили, что Шевченко подозревают в причастности к организации канала товаров военного назначения из России. Эти товары продавали на украинские предприятия.

"Факт создания ЧВК мы рассматриваем как угрозу совершения преступления, предусмотренного статьей УК (наемничество), лицами, которые входили в состав НВФ, в том числе самого Семенченко", - добавил он.

Ходатайства об избрании фигурантам дела меры пресечения направлены в Печерский райсуд Киева. Заседание должно состояться сегодня вечером.

"Есть еще много эпизодов противоправной деятельности, которые мы будем документировать", - сказал Головаш и добавил, что СБУ с лета 2020 года проверяет деятельность общественных организацией и охранных структур.

Ранее "Страна" рассказывала о подробностях дела с разоблачением ЧВК.

Мы также сообщали, что Семенченко поддержал Михаил Саакашвили, назвав дело "дешевым разводом СБУ".