Художник из Днепра Тарас Билоус, на автомобиль которого на днях с 6-го этажа упал кот и разбил лобовое стекло, увековечил происшествие в картине и выставил ее на аукцион.

Повреждения авто оказались не страховым случаем, поэтому парень надеется на вырученные от продажи своего шедевра деньги отремонтировать свою машину и вылечить кота-парашютиста, который при падении повредил лапу. Стартовая цена картины 100 долларов США.

Инцидент произошел около недели назад в Днепре на проспекте Героев. Художник заехал в гости к своим друзьям, оставил свой автомобиль неподалеку и отсутствовал не более 20 минут. В этот промежуток времени и произошло ЧП.

Как выяснилось, хозяйка выпавшего из окна кота - пенсионерка, у которой нет денег на лечение пострадавшего животного.

Если собранная от продажи картины на аукционе сумма окажется больше, чем нужно на ремонт и лечение кота, то парень обещает отдать ее на помощь бездомным животным.

Ранее "Страна" писала о том, что киевскому коту выдали форму ГСЧС и присвоили звание майора.

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