Американская компания провела исследование и оценила, сколько денег нужно для счастья в разных странах. В Украине счастье оказалось самым дешевым среди европейских стран.

Об этом свидетельствуют данные компании Expensivity.

Как показали исследования, в Украине, чтобы быть счастливым, нужно иметь годовой доход 11 301 доллар ( примерно 315 780 гривен). Это меньше чем в любой другой европейской стране. Немного дороже стоит счастье в Грузии - 11 566 долларов в год.

Самой дорогой страной дорогой страной в Европе стала Швейцария, где для счастья нужно 128 969 долларов в год. В Израиле чтобы быть счастливым, нужно иметь годовой доход 130 457 долларов, а в Австралии - 135 321 долларов.

Страна, где счастье самое дешевое - Суринам - бывшая голландская колония на северо-восточном плече Южной Америки. Всего 6799 долларов в год будет достаточно, чтобы быть счастливым.

Эта цифра - не годовой доход, а точка насыщения то есть, при которой вы достигли максимального качества жизни, а деньги больше не могут сделать вас счастливее.

Напомним, средняя зарплата в Украине в январе составила 12 337 грн в месяц. То есть примерно 148 тысяч гривен (около 5300 долларов) в год.

Также сообщалось, что в Нафтогазе рассказали о зарплатах членов наблюдательного совета. Они исчисляются в сотнях тысяч гривен.