Внештатный сотрудник Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко, также известный как "агент НАБУ" уверен, что сегодня суд изберет ему меру пресечения по делу о создании незаконного вооруженного формирования в виде содержания под стражей.

Об этом он сообщил "Стране" перед началом судебного заседания.

"Меня отправят в СИЗО, так как есть указание из Офиса президента", - заявил Шевченко.

Обвинения в свой адрес Шевченко называет давлением на НАБУ и руководителя ведомства Артема Сытника.

Судебное заседание по избранию меры пресечения назначено на 18:30, но оно еще не началось.

Напомним, в среду, 24 марта, в Службе безопасности Украины заявили, что разоблачили и прекратили деятельность незаконного военизированного вооруженного формирования - частной военной компании. Она готовилась к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. ЧВК, по версии следствия, организовали бывший народный депутат Семен Семенченко и "агент НАБУ" Евгений Шевченко.

В свою очередь позже Шевченко заявил "Стране", что он не имеет к ЧВК никакого отношения, а на базе был один раз, чтобы поговорить с Семенченко.