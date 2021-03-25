Первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac прилетает в Борисполь 25 марта в 19:00.

Об этом сообщили "Стране" источники в правительстве.

Представители Минздрава не будут встречать вакцину. "Этим занимается фармкомпания «Лекхим»", - сообщили "Стране".

"Партия вакцин прибудет на пассажирском самолете в Терминал D, а после будет отгружена на грузовой терминал. Дальше всем процессом будет заниматься «Лекхим». Борт должен был приземлиться в 19.15, но время изменилось, он сядет раньше, около 19.00", - рассказала в комментарии "Стране" пресс-секретарь аэропорта "Борисполь" Юлия Красовская.

Напомним, препарат производит китайская компания Sinovac. 9 марта эта вакцина была одобрена к применению в Украине. Накануне руководство страны заключило контакт на поставку 1,9 млн доз за бюджетные средства (их хватит на миллион украинцев). Также импортер заявляет о поставке еще нескольких миллионов доз на свободный рынок.

Ране "Страна" подробно рассказывала об этой вакцине.

Мы также описывали, как менялись обещания власти о поставках китайской вакцины CoronaVac. Первая поставка должна была состояться еще в феврале.

О том, что окончательная дата прибытия первой партии вакцины - 25 марта, стало известно за два дня до этого.