Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что пока трудно определить дату встречи лидеров стран Нормандского формата. Вероятно, к апрелю советники лидеров не успеют согласовать общий план.

Об этом экс-президент заявил 25 марта в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Кравчука, он не может уверенно утверждать, что встреча состоится в апреле.

"Факты становятся более очевидными. Главное - действия становятся более открытыми. Поэтому сказать, что будет в апреле встреча... Я не знаю, пока не будет согласован этот вопрос в целом и другие вопросы на уровне политических советников, пока они не договорятся между собой о совместных шагах или об общем плане, предложенном Францией, Германией и Украиной, - а пока Россия молчит, будем говорить так, как оно есть, - то говорить о встрече на высшем уровне нет возможности", - сказал Кравчук.

По его словам, тем более нельзя сейчас говорить о дате встречи.

"Мы можем говорить, что она будет, или надеемся, что она будет, и я тоже так думаю, но когда - это уже проблематично", - добавил Кравчук.

Как писала "Страна", о встрече Нормандской четверки в апреле говорил тот же Кравчук в середине марта.

Мы также рассказывали, что зимой Владимир Зеленский предложил ввести Джо Байдена в Нормандский формат или создать новый с участием США и России.