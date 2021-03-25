В пятницу, 26 марта, сухая и солнечная погода продвинется вглубь территории Украины, оставив мокрому снегу и дождю только юго-восток и восток страны. Хотя в ночные часы осадки возможны и в южных регионах. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют в юго-восточных и восточных областях местами налипание мокрого снега, гололед, а на дорогах гололедицу. На остальной территории Украины - без осадков.

Температура воздуха ночью от -4 до +1 градуса. В дневные часы на всей территории +5-11 градусов.

В Киеве в пятницу без осадков. Температура воздуха ночью до -2 градусов, а днем прогреется до +9.

Ранее "Страна" писала о том, что появились фото мартовского снегопада в горах Северной Африки, где местные пробуют санки.

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