Появилось фото со спутника контейнеровоза, который заблокировал Суэцкий канал
Российский спутник "Канопус В" орбитальной группировки "Роскосмоса" сделал фотографию контейнеровоза Ever Given, который сел на мель в Суэцком канале.
Об этом глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил в своем Twitter-аккаунте.
Напомним, 23 марта в 07:40 по местному времени (совпадает с киевским) вскоре после захода контейнеровоз Ever Given (длина судна 400 метров, водоизмещение 200 000 тонн) сел на мель в южной части Суэцкого канала и тем самым полностью перекрыл движение. Известно, что судно направлялось из КНР в Роттердам.
Также сообщалось, что работы по разблокировке канала могут продлиться несколько недель из-за тяжести судна. Контейнеровоз Ever Given считают одним из крупнейших кораблей в мире.
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