Российский спутник "Канопус В" орбитальной группировки "Роскосмоса" сделал фотографию контейнеровоза Ever Given, который сел на мель в Суэцком канале.

Об этом глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, 23 марта в 07:40 по местному времени (совпадает с киевским) вскоре после захода контейнеровоз Ever Given (длина судна 400 метров, водоизмещение 200 000 тонн) сел на мель в южной части Суэцкого канала и тем самым полностью перекрыл движение. Известно, что судно направлялось из КНР в Роттердам.

Также сообщалось, что работы по разблокировке канала могут продлиться несколько недель из-за тяжести судна. Контейнеровоз Ever Given считают одним из крупнейших кораблей в мире.