Снимок контейнеровоза со спутника. Фото: twitter.com/Rogozin

Российский спутник "Канопус В" орбитальной группировки "Роскосмоса" сделал фотографию контейнеровоза Ever Given, который сел на мель в Суэцком канале.

Об этом глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Российский спутник сделал снимок контейнеровоза, который застрял в Суэцком канале. Скриншот из твиттера Рогозина

Напомним, 23 марта в 07:40 по местному времени (совпадает с киевским) вскоре после захода контейнеровоз Ever Given (длина судна 400 метров, водоизмещение 200 000 тонн) сел на мель в южной части Суэцкого канала и тем самым полностью перекрыл движение. Известно, что судно  направлялось из КНР в Роттердам.

Также сообщалось, что работы по разблокировке канала могут продлиться несколько недель из-за тяжести судна. Контейнеровоз Ever Given считают одним из крупнейших кораблей в мире.

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