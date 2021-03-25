Члены либеральной партии "Свобода и солидарность" правящей коалиции Словакии 25 марта вышли из правительства страны. Демарш связан с политическим кризисом, вызванным сделкой по закупке российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщает Associated Press.

Из состава правительства вышли министры от партии "Свобода и солидарность": иностранных дел Иван Корчок и образования Бранислав Грёлинг. До этого, в понедельник, в отставку подал глава партии Рихард Сулик, занимавший должность заместителя премьер-министра. Сулик заявил, что его партия не вернется в состав правительства до тех пор, пока премьер-министр страны Игор Матович не покинет свой пост.

Правительственный кризис в Словакии разразился, когда три недели назад стало известно о секретной сделке, связанной с закупкой двух миллионов доз российской вакцины. Сделку организовал премьер-министр, несмотря на разногласия с его партнерами по коалиции.

Глава МИД Корчок осудил премьер-министра, который лично встречал первую партию вакцины в аэропорту. Против использования вакцины "Спутник V" выступила и президент страны Зузана Чапутова.

Однако Матович исключил отказ от российского препарата, заявив, что это ускорит программу вакцинации в одной из наиболее пострадавших стран Европейского Союза, и что он "не убийца".

После этого две партии в коалиционном правительстве, "Свобода и солидарность" и "За народ", неоднократно конфликтовавшие с партией Матовича из-за методов борьбы с пандемией, потребовали его отставки в качестве условия для сохранения коалиции.

Между тем в начале марта в Словакии закончились места в реанимациях, и ковидных больных начали отправлять в Германию.