Бывший президент США Дональд Трамп, который покидал пост с навсегда заблокированными аккаунтами в Twitter, Facebook, Instagram и YouTube, вернется в соцсети через 2-3 месяца "с собственной платформой". Об этом заявил советник Трампа Джейсон Миллер в эфире телеканала Fox News.

"Я думаю, что мы увидим возвращение президента Трампа в социальные сети, вероятно, через два или три месяца, с его собственной платформой", - сообщил Миллер и добавил, что новый проект Трампа "полностью изменит правила игры".

По данным Миллера, в процессе подготовки новой соцсети, Трамп провел большое количество встреч с представителями разных компаний.

"Эта новая платформа будет крупной. Все хотят (сотрудничать с ним - Ред.), и он собирается привлечь миллионы и миллионы, десятки миллионов (пользователей - Ред.) на эту платформу", - заявил Миллер.

По данным издания Axios, Трамп ведет переговоры о создании собственной социальной сети c несколькими поставщиками приложений и рассматривает возможность сотрудничества с существующей, не не слишком известной платформой под названием FreeSpace.

При этом неясно, как будут складываться деловые отношения экс-президента с потенциальными партнерами, поскольку Трамп известен тем, что не спешит вкладываться в сторонние компании, предпочитая использовать чужие деньги для финансирования своих проектов.

Источники считают, что сделка далека от завершения.

"Это может быть любая из нескольких компаний, и на этой неделе будут еще встречи", - говорит собеседник издания.

Ранее "Страна" писала о том, что сенатор-демократ Сандерс раскритиковал блокировку Трампа в Twitter.

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