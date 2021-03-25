Международный валютный фонд (МВФ) в ближайшее время продолжит переговоры с Украиной для первого пересмотра программы stand by и согласования реформ, которые нужны для защиты финансового сектора и обеспечения устойчивости бюджета в среднесрочной перспективе.

Об этом представитель МВФ Джерри Райс сказал на традиционном брифинге в Вашингтоне пишет "Интерфакс-Украина" в четверг, 25 марта.

"Повестка на следующие несколько месяцев заключается в том, чтобы продолжить обсуждение этого набора реформ", – сказал Райс.

Кроме того, он сообщил, что программа реформ остается незавершенной относительно договоренностей по последовательным программам Фонда, это значит, что для Украины важно продолжать двигаться вперед в создании условий для инклюзивного роста и роста после кризиса.

Напомним, МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд). Пока Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Также сообщалось, что 13 февраля МВФ завершил миссию в Украине без положительного результата по программе кредитования.