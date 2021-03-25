Пользователи Google Переводчика обнаружили очередную курьезную неполадку в работе сервиса. На этот раз речь идет о переводе фразы "changed for bad" ("изменился в худшую сторону").

При вводе в поле запроса "Trump changed for bad" перевод на русский будет верным: "Трамп изменился в худшую сторону".

Однако стоит поменять бывшего президента США Дональда Трампа на Джо Байдена, как весь смысл переведенной фразы становится противоположным.

В худшую сторону, кроме Трампа, "меняются" и президент Украины Владимир Зеленский, и российский лидер Владимир Путин.

Ошибку в работе сервиса вызывает и фамилия Барака Обамы. "Obama changed for bad" Google переводит как "Обама изменился к лучшему".

Очевидно, что такой курьез связан с возможностью гугл-переводчика давать пользователям право возможности вручную забивать перевод, тем самым корректируя информацию выдачи переводов.

Напомним, недавно пользователи заметили, как Google Переводчик перевел фразу "Hello, Mr President" как "Здравствуйте, Владимир Владимирович" (Путин - президент России - Ред.).

В свою очередь компания объяснила ошибку тем, что работа сервиса основана на изучении примеров перевода в интернете и некоторые из шаблонов могут исказить результат.