На днях разразился скандал между депутатом Госдумы бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и "Донецкой народной республикой".

Подконтрольная властям "ДНР" "Общественная палата" обратилась к главе Крыма Сергею Аксенову и попросила не выдвигать Поклонскую кандидатом в депутаты Госдумы от полуострова. Выборы в российский парламент намечены на сентябрь 2021 года.

Согласно опубликованному на сайте "Общественной палаты ДНР" сообщению, Наталья Поклонская "оскорбила своими высказываниями память погибших жителей Донбасса", а значит, она "не достойна представлять интересы русского народа".

В частности, в "ДНР" возмущены, заявлением Натальи Поклонской о добровольцах из России, которые воевали на Донбасс.

20 марта Поклонская дала интервью RT. На вопрос журналиста Антона Красовского о том, кому должен принадлежать Донбасс, чтобы он начал жить мирно, Поклонская ответила, что это решать самим его жителям.

"Людям все равно. Им бы мир, чтобы войны не было. Я их хорошо понимаю, вижу, как им сложно и как они реагируют, когда все потеряли, когда находятся в таких условиях, что врагу не пожелаешь. И за них кто-то одевает военную форму и кричит "Донбасс - это Россия" "Мы сейчас наведем порядок!" "Донбасс - это Украина, мы сейчас вас вернем", - заявила Поклонская.

При этом на фразу журналиста, что Луганская область для нее - "Родной дом", Наталья заявила, что там до сих пор живет ее бабушка, и ситуация в регионе - "ее боль".

"Это моя боль. Я там росла, к бабушке приезжала постоянно. Я знаю, что такое Донбасс, я его очень люблю. И я вижу, какой Донбасс сегодня. Его просто убили. Люди там - нищие. Они не за украинскую и не за российскую власть. Люди за мир. Они просто хотят жить нормально. Детей в школу отправлять, делать глупости, просто жить, а им не дают возможности. Кто виноват? Я не знаю, кто виноват. Нужно сейчас как-то всем остановиться и дать людям возможность начать жить", - заявила депутат Госдумы.

Также в интервью прозвучала резкая критика Поклонской в отношении Игоря Гиркина-Стрелкова. А также российских добровольцев, поехавших воевать на Донбасс.

"Официально Владимир Владимирович сказал, что вооруженных сил Российской Федерации на Донбассе нет. Но мы понимаем, что, помимо ВС РФ, есть еще какие-то свободные, наемные и ура-патриотические люди вроде Стрелкова, который сидел и у вас тут рассказывал, как он за "русский мир" убивал людей. Я категорическая противница таких патриотов", - заявила Поклонская.

Правда, большая часть этих заявлений в обращении "Общественной палаты ДНР" не отражены. Но по ее риторике понятно, что в Донецке не согласны с посылом Поклонской об индифферентности к России.

Напомним, 12 марта Поклонская сказала, что предложила бы президенту Украины начать диалог. Кроме того, она вновь заявила о желании стать послом России в Украине

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