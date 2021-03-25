При столкновении маршрутки с грузовиком в Луцке пострадали восемь человек. Видео
Семеро пассажиров маршрутки и ее водитель получили травмы при столкновении грузовика ЗИЛ с прицепом и пассажирского автобуса, которое произошло в Луцке в четверг, 25 марта, около 12:30.
Семеро пострадавших госпитализированы. ДТП произошло на улице Киверцевской. На месте аварии работает оперативно-следственная группа, которая выясняет обстоятельства случившегося.
Об этом сообщается на сайте ГУНП Волынской области.
Момент столкновения зафиксировали камеры видеонаблюдения. По предварительным данным, водитель маршрутки №107 не убедился в безопасности своего маневра и не пропустил грузовик, у которого было преимущество в движении на этом участке пути.
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