Ограничения "красной" зоны адаптивного карантина в Николаевской области вступают в силу начиная с грядущей субботы, 27 марта.

Соответствующее решение в ходе заседания в четверг, 25 марта, приняла Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 27 марта 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Николаевской области и применить на территории Николаевской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в своем телеграм-канале.

В "красной" зоне запрещается:

прием посетителей в кафе, ресторанах и барах (разрешается обслуживание навынос);





прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;





прием посетителей в других развлекательных заведениях;





прием посетителей в учреждениях культуры (кроме историко-культурных заповедников), проведение массовых мероприятий (кроме съемок кино);





работа спортклубов, фитнес-центров, кроме посещения их спортсменами национальных сборных Украины и их тренерами;





проведение массовых мероприятий (спортивных, социальных, развлекательных), кроме проведения официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта профессиональных клубов при условии соблюдения их участниками противоэпидемических мер;





работа заведений общественного питания и мест питания в отелях с 11:00 до 06:00 следующих суток, кроме оказания услуг питания в отельном номере по заказу клиента;





деятельность непродовольственных рынков;





посещение учреждений образования вне зависимости от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования (детсады) и спецучреждений образования;





нахождение в общественных местах без масок или респираторов.

Напомним, сегодня Минздрав внес в "красную" зону еще две области - Николаевскую и Черкасскую. Однако на данный момент Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение об ужесточении карантина только в Николаевской области.

По состоянию на сегодня, в "красной" зоне по эпидемиологическим показателям находятся 11 регионов. По оценке руководителя Центра экономики здравоохранения KSE Юрия Ганиченко, На следующей неделе более 50% регионов Украины могут попасть в "красную" карантинную зону. После этого правительство должно будет решить, станет ли это критерием для объявления общенационального локдауна.