У экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова, против которых СНБО ввел санкции, могут до сих пор сохраняться активы в Украине и об этом скоро станет известно.

Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает "Интерфакс-Украина".

"Кто вам сказал, что у этих людей нет активов в Украине? Нужно очень внимательно смотреть, что происходит … Сейчас, когда Кабинет министров и ведомства отработают по каждому из них, вы все увидите. У нас от нашего народа нет никаких тайн. Вы все увидите по каждому из этих субъектов, которые попадают под санкции", - сказал Данилов.

Также он сказал, что Янкович и его семья владели в Украине многими активами. И потому предстоит разобраться кому они сейчас принадлежат и на основании чего. "Если собственность на эти активы оформлена законным способом, то не нужно никому волноваться. Но если они незаконно оказались в руках тех или иных дельцов, то с этим нужно разобраться", - сказал Данилов.

Стоит отметить, что в свое время "Семье Януковича" принадлежал телеканал "Тонис", который затем был переоформлен на экс-регионала Макеенко и стал называться телеканалом "Прямой", который был фактически подконтрольным Петру Порошенко, а с февраля стал подконтрольным и де-юре.

Ранее "Страна" писала о том, что Офис генпрокурора заявил о возможной экстрадиции Януковича.

Также мы сообщали, что адвокат Николая Азарова заявил, что экс-премьер не получал подозрения в госизмене.