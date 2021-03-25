Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий в колонии срок по делу "Ив Роше", находится в "крайне неблагополучном" состоянии.

По словам его адвоката Ольги Михайловой, он испытывает сильные боли в спине уже в течение четырех недель, хотя сам политик в последних публикациях в социальных сетях об этом не сообщал.

"Мы просили в течение четырех недель, чтобы ему дали нормальное лекарство. Но его лечить никто не собирался, никаких лекарств ему не давали, не давали возможности нам передать ему лекарства. (...) Он в течение четырех недель страдал от боли, нам запрещал что-либо говорить. Состояние здоровья у него, конечно, на мой взгляд, крайне неблагополучное, поскольку он испытывает сильные боли в спине, в правой ноге. Голень у него отнимается, нога недееспособна, то есть одна нога у него практически не действует, то есть он не может ни присесть на нее, ничего. Правая нога в ужасном состоянии на самом деле", - рассказала адвокат в эфире телеканала "Дождь".

По словам Михайловой, в колонии Навальному дают ибупрофен в таблетках и в виде мази. Оппозиционеру также проводили МРТ, однако диагноз пока не сообщили.

Адвокат также заявила, что она вместе с другим защитником оппозиционера Вадимом Кобзевым приняла решение обнародовать информацию об ухудшении состояния Навального после того, как их долгое время отказывались пускать в колонию.

Сегодня Кобзев в Твиттере также сообщил, что "в течение четырех недель он ежедневно жаловался на острую боль в спине и никакой медпомощи демонстративно не получал".



"Все это, естественно, привело к тому, что началось осложнение, и сейчас у него потеря чувствительности правой ноги, острые боли, нога перестает слушаться и такими темпами ему понадобятся костыли", - заверил адвокат.

После публикации заявления адвокатов, на странице Навального в Фейсбуке был обнародован новый пост, содержащий призыв обеспечить доступ медиков к оппозиционеру. Также там говорится о "пытке лишением сна".

"Алексей Навальный сегодня через адвокатов подал два заявления. Их текст мы по его просьбе публикуем также в блоге. Мы требуем немедленно обеспечить доступ к Алексею врача, начать его лечение, а также прекратить пытку лишением сна. Мы напоминаем, что Алексей Навальный находится в колонии ИК-2 в Покрове абсолютно незаконно, на основании недействительного приговора, по личному распоряжению Владимира Путина, и Путин несет прямую ответственность за состояние его здоровья. И, конечно, мы призываем всех присоединиться к митингам за его освобождение", - говорится в сообщении.

Также к посту были прикреплены заявления на имя директора ФСИН РФ Алексея Калашникова, генпрокурора РФ Игоря Краснова и начальника колонии в Покрове Александра Муханова.

Примечательно, что в посте Навального в Инстаграме от 22 марта он писал, что последнее упражнение в зарядке, которой он занимается с другими заключенными каждое утро, является одним из самых любимых моментов дня.

"Мой любимый момент (...) последнее упражнение зарядки. Его теперь с моей подачи все в моем отряде называют "Империя наносит ответный удар". Репродуктор на столбе командует: "Марш на месте. Исходное положение - руки на поясе. Приготовились. С левой ноги. Раз-два-три-четыре". И мужчины в черном с озверелыми лицами маршируют на месте, грохоча сапогами", - говорится в посте.

В публикации 15 марта политик признался, что "в целом у него все хорошо". По какой причине Навальный якобы запрещал адвокатам сообщать об ухудшении своего здоровья - неизвестно.

Напомним, 2 февраля московский суд заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы. С учетом времени, проведенного политиком под домашним арестом и в СИЗО, он проведет в колонии около 2,5 лет.

23 марта команда Навального объявила о запуске "большой политической кампании" по освобождению его из тюрьмы и анонсировала новый масштабный митинг по всей России. Точная дата протестного мероприятия будет определена позже, когда число предполагаемых участников достигнет не менее полумиллиона человек.