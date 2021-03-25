Украинцы могут не попасть на Кипр, который открывает свои границы для путешественников 1 апреля. Согласно последним данным, Украина входит в перечень стран "серой зоны", граждане которых не могут свободно въехать в эту страну.

Об этом говорится в разъяснении посольства Украины на Кипре.

"В связи с распространением рядом украинских СМИ информации о возможном открытии границ Кипра для туристов из Украины с 1 апреля 2021, разъясняем, что с 1 марта 2021 на Кипре введено деление стран мира по отдельным категориям (зонам) с точки зрения соблюдение обязательных условий для въезда на территорию Кипра", - говорится в сообщении.

В сообщении уточнили, что принадлежность стран к той или иной зоне пересматривается еженедельно, но по данным на 25 марта Украина отнесена к "серой зоне", в этом случае разрешен въезд только гражданам и резидентам Кипра.

"Официального подтверждения кипрской стороны о переводе Украины с 1 апреля в другую категорию стран не обнародовалось", - добавили в посольстве.

В случае перевода Украины в "красную зону", то для поездки понадобятся соблюсти следующие требования:

регистрация на платформе CyprusFlightPass;

двойное тестирование: ПЦР-тест, сделанный в стране вылета не позднее чем за 72 часа + ПЦР-тест по прилету на Кипр (самоизоляция до получения результата теста);

наличие документов, подтверждающие цель поездки.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украину разрешат въезд только при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Также мы сообщали, что КНР смягчит правила въезда для иностранцев, привитых от коронавируса китайской вакциной.