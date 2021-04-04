В воскресенье, 4 апреля, западные христиане отмечают один из самых больших праздников Пасху. Он символизирует победу жизни над смертью. Церковь вспоминает воскрешение Иисуса Христа.

Что делают на католическую Пасху. Самые популярные традиции

Сегодня принято освящать в церкви куличи, творожные пасхи и яйца. Готовят стол с угощениями, ведь на Пасху завершается Великий пост.

Празднование начинается с надвечерней. Вечером перед Пасхой у храмов зажигают костры. Во время праздничного богослужения от костра зажигают особую пасхальную свечу - Пасхал, как символ света божьего. Верующие зажигают об нее свои свечи, которые могут унести домой.

Родственники и знакомые обмениваются крашенными яйцами. Дети играют с ними, пытаясь первым разбить яйцо у противника. Или играют с ними в прятки. Яйца заранее прячут родители. Обычно среди травы и кустов в саду.

В европейской католической традиции один из пасхальных символов - заяц. Считается, что он приносит крашеные яйца на праздник.

Почему православную и католическую Пасху отмечают в разные дни

Католическая и Православная Пасха практически никогда не совпадают, но обязательно отмечаются в воскресенье. Католики отмечают Пасху в первое воскресенье после первого полнолуния сразу после весеннего равноденствия.

Разница в датах возникла из-за того, что западные христиане используют Григорианский календарь, а восточные - Юлианский (за основу брали дату отсчета от 21 марта, когда выпадает равноденствие).

Открытки и картинки с Пасхой