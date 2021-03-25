В четверг, 25 марта, на заседании Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) за растрату 8,2 млрд грн избрали меру пресечения в виде залога размером 2,74 грн для экс-начальницы департамента поддержки межбанковских операций казначейства "ПриватБанка" Надежды Конопкиной.

Об этом сообщила судья ВАКС Вера Михайленко в ходе заседания суда.

Кроме того, своим решением суд обязал Конопкину отказаться от общения с экс-главой правления "ПриватБанка" Александром Дубилетом, его экс-заместителем Людмилой Шмальченко и сдать заграничные паспорта.

"Подозреваемая также обязана соблюдать процессуальные обязанности: являться по каждому требованию следователя, детектива или суда; не оставлять Днепропетровскую область без разрешения следователя, детектива или суда; уведомлять следователя, детектива или суд об изменении места жительства и работы... Срок действия возложенных обязанностей - до 25 мая 2021 включительно", - говорится в сообщении пресс-службы ВАКС.

Также в ВАКС напомнили, что, согласно версии обвинения, бывшая сотрудница банка вместе с другими людьми подозревается в растрате более чем 136 млн грн. 25 февраля была избрана мера пресечения бывшему первому заместителю главы этого же банка.

Согласно информации СМИ, сейчас Надежда Конопкина занимает должность главного бухгалтера "Акцент-Банка".

Напомним, в феврале бывший замглавы "ПриватБанка" Яценко вышел из-под стражи под залог в 52 миллиона. О нем подробно писала "Страна".

Также сообщалось, что Офис генпрокурора объявил подозрение экс-главе "ПриватБанка" Дубилету.