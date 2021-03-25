Три провинции Австрии, в том числе Вена, с 1 по 6 апреля введут жесткий карантин. Такое решение принято для того, чтобы разгрузить систему здравоохранения во время пасхальных праздников (католическая Пасха в этом году выпадает на 4 апреля - Ред.). А с 7 апреля в стране хотят пускать в непродовольственные магазины только тех, у кого есть отрицательный тест на коронавирус.

Об этом сообщает Reuters.

Решение о жестком карантине приняли власти трех из девяти провинций страны: Вены, прилегающей к ней Нижней Австрии, а также Бургенланда, граничащего с Венгрией. Эти регионы больше других пострадали от коронавируса и имеют высокий уровень распространения британского штамма, палаты интенсивной терапии там переполнены.

"Мы хотим ввести ограничения на передвижение, как это было в Австрии до и после Рождества – с полуночи до полуночи", - заявил министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер.

Локдаун продлится с 1 по 6 апреля. На этот период в Вене, Нижней Австрии и Бургенланде закроются объекты сферы услуг по уходу за телом, непродовольственные магазины и торговые центры.

По словам Аншобера, также в людных местах под открытым небом обязательно будет носить маски стандарта FFP2, которые уже требуются в общественном транспорте и в магазинах. Кроме того, по его словам, с 7 апреля для входа в магазины непродовольственных товаров нужно будет предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.

Напомним, 23 марта Нидерланды продлили коронавирусный локдаун еще на три недели.

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