Ирландский авиаперевозчик-лоукостер Ryanair запускает два новых рейса из Украины в Грецию.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте авиакомпании.

На данный момент можно приобрести билеты на такие новые рейсы:

Киев - Ханья - Киев (с 6 июля по вторникам);

Одесса - Корфу (Керкира) - Одесса (с 4 июля по средам и воскресеньям).

Стоимость билетов стартует от 26 евро в одну сторону, и от 52 евро в обе стороны.

Отметим, что с 30 марта Ryanair планирует возобновить регулярные рейсы из Киева в Афины. При этом власти Греции могут открыть границу для украинских туристов с 14 мая.

Напомним, недавно Ryanair анонсировал запуск рейсов из Киева в Кельн (Германия) и из Одессы в Барселону (Испания) с 3 июля.

Ранее мы писали, что власти Сейшельских островов открыли границы для иностранных туристов, в том числе и для украинцев.