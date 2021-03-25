С субботы, 27 марта, Польша ужесточает карантин. Причиной является стремительный рост заболеваемости Covid-19 и третья волна коронавируса.

Об этом сообщает RMF24.

С субботы детсады и ясли будут работать только для детей, чьи родители работают медиками или в правоохранительных органах. Работа спортивных учреждений продолжится только для профессиональных спортсменов.

Также запретят работать крупным магазинам стройматериалов и мебели площадью более 2000 квадратных метров. Для тех торговых точек, которые не закроют на карантин, будут действовать ограничение количества посетителей: не более одного человек на 15 квадратных метров площади.

Кроме того, прекращается работа парикмахерских и салонов красоты. Церкви не закрывают, но обяжут не впускать больше людей, чем один человек на 20 квадратных метров площади.

Компаниям и госучреждениям рекомендуется перевести своих работников на дистанционную работу во всех случаях, когда это возможно.

Напомним, Еврокомиссия объявила о начале третьей волны пандемии в ЕС 19 марта.

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