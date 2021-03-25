В апреле в Украине средняя температура воздуха ожидается 8-11 градусов тепла, но в горах будет немного холоднее, средняя температура предполагается +5+6 градусов, что близко к многолетним значениям.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Средняя месячная температура предполагается 8-11° тепла, в горах 5-6° тепла, что близко к средним многолетним значениям. Месячное количество осадков ожидается 30-57 мм, в Карпатах 62-88 мм, что в пределах средних многолетних значений", - говорится в сообщении.

В то же время средняя месячная температура воздуха в апреле составляет +7+11, в горных районах +2+6. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет -6-16, в Карпатах и ​​на северо-востоке до -17-22 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха в апреле +26+33, а в горах +21+22 градуса. Среднее месячное количество осадков - 22-62 мм, на Закарпатье и в Карпатах до 65-84 мм.

Напомним, прошедший февраль стал самым холодным в мире за последние семь лет. При этом прошедшая зима попала в десятку самых теплых за всю историю наблюдений.

Также сообщалось, что февраль в Киеве оказался холоднее нормы.