Назначенные 24 и 25 марта, судебные заседания по избранию меры пресечения членам националистической организации "Гонор" Сергею Филимонову и Алексею Билковскому за участие в субботнем погроме под Офисом президента перенесли на 30 марта. А решение о мере пресечения Роману Ратушному, которого называют координатором погрома на Банковой, суд примет в пятницу, 26 марта.

Об этом в соцсети сообщила юридическая компания "Миллер", которая защищает интересы Филимонова и Билковского и сам Роман Ратушный.

"Ранее заседание по делам Сергея Филимонова и Алексея Билковского были назначены на 24 марта. Однако по причинам, которые так и не сообщили нашим адвокатам, ни одно из них не началось вовремя.

После этого адвокаты юридической компании "Миллер" подали ходатайство о переносе заседаний", - говорится в сообщении.

Печерский райсуд Киева рассмотрит меру пресечения для Ратушного 26 марта в 12:00, для Филимонова 30 марта в 15:00, а для Билковского 30 марта в 15:30.

Напомним, Ратушного подозревают в хулиганстве с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в полном повреждении имущества (ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины).

Ранее "Страна" подробно рассказывала, кто такой Филимонов, которого подозревают в организации погрома Банковой.

Также мы сообщали, что подозрение вручили члену националистической организации "Гонор" Алексею Билковскому.