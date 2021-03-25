В Украине растет число тех, кто не стал бы вакцинироваться от коронавируса даже бесплатно. В марте от прививки отказались бы 60% жителей страны, а согласились бы на нее всего 27%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Research & Branding Group.

Социологи 4 - 14 марта опросили 1 801 украинца старше 18 лет, которые проживают в разных регионах страны (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма).

Оказалось, что почти две трети украинцев (60%) не согласились бы вакцинироваться от COVID-19 даже если бы это можно было сделать бесплатно, тогда как согласились бы вдвое меньшее число жителей страны (27%). Еще 13% опрошенных не определились. Сравнительно выше готовность вакцинироваться среди молодежи до 30 лет, жителей Западной Украины и областных центров. При этом в сравнении с летом-осенью прошлого года доля украинцев не согласных вакцинироваться растет, а тех, кто готов вакцинироваться, – сокращается.

Главной причиной согласия на вакцинацию опрошенные называют желание обезопасить от коронавирусной инфекции себя и окружающих, так считают 36% респондентов. Вероятное ограничение прав невакцинированных граждан назвали главной причиной 8% опрошенных, пребывание в группе риска заражения в связи с родом деятельности, возрастом и т.д. – 6%, убеждение, что вакцинация является гражданским долгом и привычку делать все прививки – по 5%. 25% опрошенных вообще не видят причин для вакцинации, а еще 29% не смогли определиться с ответом.

Среди причин отказа от вакцинации страх перед возможными побочными эффектами назвал 41% респондентов, недоверие ко всем ныне существующим вакцинам от коронавируса – 33%. Также среди причин были названы недоверие к власти в этом вопросе (13%), нехватка информации и отсутствие грамотной организации процесса (по 11%), медицинские противопоказания к вакцинации и уже перенесенный COVID-19 (по 8%). 10% опрошенных уверены, что вакцинация от COVID-19 является опытами над людьми.

Почти четверть украинцев, 24%, убеждены, что украинская система здравоохранения справится с вакцинацией населения. Противоположное мнение высказали 46% опрошенных, а ещё 29% считают, что украинское здравоохранение справится с этой задачей частично.

Относительное большинство опрошенных, 47%, не считают оправданным возможное ограничение в правах невакцинированных граждан. 38% считают подобные меры оправданными, ещё 15% не смогли определиться.

Напомним, 71% украинцев считают, что коронавирус создали искусственно, 40% из них - чтобы уменьшить население.

Также мы писали о том, что препарату Covishield, единственному доступному на сегодня в Украине, доверяют всего 3% населения.