В марте в Украине переводят часы с зимнего на летнее время. Стрелки переведут уже в эти выходные - в ночь с 27 на 28 марта. То есть утром воскресенья уже наступит летнее время.

Это делают, чтобы рациональнее использовать световой день. Для сравнения в субботу 27 марта, до перевода часов, в Киеве солнце взойдет в 05:45, а зайдет в 18:22. В понедельник, 29 марта, уже после перевода часов, восход солнца в 06:41, закат в 19:25. То есть появится дополнительный час светового дня вечером, а утром большинство украинцев только начинают просыпаться, когда восходит солнце.

То что восходы и закаты солнца летом не совпадают с рабочими графиками в свое время заметил англичанин Уильям Уиллет, который стал настоящим борцом за перевод часов. По легенде, утром он возвращался в Лондон, когда солнце уже поднялось над горизонтом, но на улицах почти не было людей, а ставни были закрыты, ведь на часах было совсем раннее время.

Зимнее и летнее время во многих странах начали использовать после Второй мировой войны.

Тем не менее в Украине, и в других странах, задумались над тем, чтобы отменить перевод часов дважды в год, поскольку не видят в этом особой выгоды. Кроме того, перевод страны на единое киевское время, по задумке, депутатов, будет способствовать реинтеграции с Донбассом и Крымом и послужит целям нацбезопасности.

На неподконтрольных территориях "ДНР" и "ЛНР" живут по московскому времени. Сейчас оно не совпадает с киевским на час, а после перевода стрелок - в Киеве и Москве будут жить по одному времени.

Чтобы отменить перевод времени уже в марте депутатам не хватило голосов для утверждения соответствующего законопроекта во втором итоговом чтении. Но от этой идеи не отказались.

В комментариях нардепы говорили, что речь идет о том, чтобы Украина осталась на зимнем времени. Тогда закрепится разница с московским временем на час.

А пока с 27 на 28 марта в 04:00 стрелки переведут на час вперед, то есть на часах после 03:59 будет сразу 05:00. Соответственно просыпаться придется на час раньше.