Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, к которым относятся и сообщения о "минировании".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в четверг, 25 марта.

Целью закона, который встепит в силу на следующий день после опубликования, является сократить количество заведомо ложных сообщений о минировании объектов и обеспечить экономию материальных и других ресурсов органов государственной власти, привлеченных для проверки ложной информации.

"Закон вводит уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если заведомо ложное сообщение касается критически важных объектов инфраструктуры или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, или учреждений здравоохранения, или учебных заведений. Такое деяние наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 марта в Киеве сообщили о минировании целого ряда станций метрополитена.

Также сообщалось, что из-за сообщения о минировании в Ивано-Франковске эвакуировали аэропорт, университеты и крупный лицей.