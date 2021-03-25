Вчера СБУ заявила о раскрытии нелегальной военной компании - ЧВК. Ее, по данным следствия, основали бывший командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко и внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко, который раньше был водителем у Семенченко, когда тот воевал в АТО.

Оба получили подозрения по статье "создание незаконного вооруженного формирования". Фабулу этого дела в ее официальной версии "Страна" поясняла в материале "Хвалился связями с генералами ФСБ".

Подозрения, кроме Семенченко и Шевченко, объявили добровольцам "Донбасса" Александру Новикову (позывной "Хаммер"), Сергею Акимовичу ("Аким") и Игорю Орленко ("Соболь"). Все трое задержаны.

В ожидании суда по мере пресечения, который намечен на пятницу, один из фигурантов - Евгений Шевченко - начал комментировать дело и сообщать о нем новые подробности.

"Страна" разбирала новую информацию о деле "ЧВК Семенченко".

Что говорит Шевченко о подозрении

"Страна" поговорила с агентом НАБУ, который проходит по этому делу. Он отрицает свою связь с военной компанией Семенченко. При этом подтверждает, что она существовала и базировалась в Вышгороде.

Он заявил, что на базе этой был один раз, чтобы поговорить с экс-нардепом Семенченко.

"Это отдельная компания Семена Семенченко, к которой я не имею никакого отношения: ни к созданию, ни к функционированию. Это может подтвердить любой сотрудник этой компании. Я был на этой базе единственный раз в ноябре 2018 года, тогда как раз летел в Афганистан, если не ошибаюсь, мне нужно было поговорить с Семеном. Я торопился в аэропорт, подъехал на пять минут, переговорил с Семенченко и уехал. Мы тогда планировали организовать охранную компанию для работы по контрактам с департаментом США в Сирии и в Афганистане по охране объектов, обучали людей", - отметил Шевченко.

По словам Шевченко, ему не удалось выйти на работу на контракт, и он отошел от этого дела.

"А Семен, насколько я понимаю сейчас, этих людей, которых он обучал, которые прошли курс обучения в Польской академии охранных структур, получили международные сертификаты - создал охранную компанию в Украине, и занимался ее развитием, деятельностью, но я к этому никаких дел не имел. Это легко проверить", - утверждает "агент НАБУ".

Также Шевченко опровергает информацию о торговле оружием и получении его с неподконтрольных территорий, о чем ранее сообщало СБУ.

"Спросите у ваших источников, они следили за мной полгода. Почему ни разу не зафиксировано ни оружия, ни взрывчатки, что я ее где-то перевозил, кому-то передавал. Я готов пройти полиграф, потому что это полная чушь. Я никогда не завозил ни оружия, ни взрывчатку в Украину. Тем более, не занимался бизнесом в этом направлении. Учитывая, что полгода мои телефоны слушают, ставят камеры дома и в машине. В подозрении нет ничего по этому поводу. Где доказательства, видео, фото? Почему меня не задержали во время какой-то операции, когда я, якобы перевозил взрывчатку? Для меня это шоу какое-то", - считает Шевченко.

"У меня не было разговоров на эти темы ни с Семеном, ни с его подчиненными. Торговали ли этим оружием, привозили ли его с неподконтрольных территорий? Я думаю, что это вообще не реально. Представьте себе, я сейчас перевожу оружие оттуда. Я не вижу в этом смысла, потому что оружия в Украине более чем достаточно. Тонны оружия было вывезено в 2014-2015 годах, когда была активная фаза боевых действий. На черном рынке нет большой проблемы приобрести гранатомет или пулемет, мне так кажется. Возможно, я ошибаюсь. А тут связываться с неподконтрольными "ЛНР", "ДНР", чтобы покупать у них оружие, а потом каким-то образом перевозить его. Я не представлю себе, зачем и кому это делать", - ответил Шевченко.

При этом на вопрос, какое оружие тогда изъяли на базе у Семенченко, собеседник ответил, что не в курсе. При этом агент НАБУ рассказал, что у него есть оружие дома.

"У меня есть оружие и патроны. Но у меня есть разрешение, вчера все это проверили, вопросов по этому поводу ко мне нет. У меня дома есть помповое ружье, винтовка Z-15, наградной пистолет", - рассказал Шевченко.

Семенченко заказал казах-инвестор

В интервью другим СМИ Шевченко рассказал, что в подозрении фигурируют показания гражданина Казахстана Сергея Борисенко, который говорил, что давал Семенченко миллион долларов на подготовку бойцов ЧВК, но по итогу эта инвестиция прогорела, так как Семенченко не смог договорится о контрактах на охранные услуги в странах Ближнего Востока с правительственными организациями США.

Часть денег шла через Шевченко, которому, как он рассказал сам, Борисенко прислал 95 тысяч долларов для передачи Семенченко. Деньги были переданы, но позже Борисенко потребовал у Шевченко вернуть их ему. И вообще назвал обоих (и Шевченко, и Семенченко) мошенниками, которые его кинули на деньги.

Подозреваемый считает, что его привязали к делу о ЧВК в частности по этому эпизоду. И что заказчиком следствия является Борисенко, который хочет вернуть свои инвестиции.

По словам Шевченко, у охранной фирмы Семенченко так и не было ни одного контракта. И она по сути ни дня не работала. Поэтому деньги казахского инвестора к нему и не вернулись - а часть из них пошла на обучение "охранников" Семенченко в Польше.

Также Шевченко сказал, что два человека, которые ранее работали с Семенченко и были им выгнаны, дали против него показания.

Контрабанда военной техники из РФ

Сегодня Печерский суд изберет подозреваемому меру пресечения и, как предполагает сам Шевченко, его отправят в СИЗО, потому что "поступило указание из Офиса президента".

Накануне заседания Шевченко сообщил, что СБУ сообщила ему об изменении подозрения.

"Теперь я еще и преступник из-за того, что помогал обороноспособности нашего государства", - пояснил он. Видимо, это то, о чем вчера заявляла СБУ, которая вменила Шевченко и Семенченко ввоз военной продукции из России.

Речь, как уже заявлял Шевченко, может идти о ввозе в Украину клистронов - запчастей для зенитно-ракетного комплекса С-300, которые производятся только в России.

Он заявил, что правоохранители во время обыска искали у него дома эти клистроны. Одновременно ту же продукцию искали у бывших менеджеров "Укроборонпрома".

При этом в интервью СМИ он подтвердил, что занимался поставками такого оборудования для "Укоборонпрома" из России и заявил, что они происходили в рамках тайных операций спецслужб. Поскольку в РФ действует запрет на вывоз таких запчастей в Украину.

Отдельный брифинг этой теме посвятила в тот же день СБУ. Там заявили, что Шевченко занимался импортом клистронов по завышенной цене - закупая их в России за 30 тысяч долларов, а украинской оборонке продавая по 200 тысяч долларов.

Подозрение по этому эпизоду вручено также предпринимателю Андрею Рогозе - фигуранту "Свинарчукгейта" в марте 2019 года. Он входил в группу Свинарчука-младшего, через которого детали по завышенным ценам, судя по опубликованным перепискам, продавались на предприятия "Укроборонпрома" через фирмы-прокладки.

На опубликованных скринах из Телеграм СБУ показывает, о чем говорили Шевченко и Рогоза. Они обсуждают цену на клистроны. "Мое мнение, что цена за комплект клистронов должна быть в районе $200", - пишет Шевченко.

Семенченко, как считают в СБУ, тоже участвовал в этой схеме.

Ведомство опубликовало переписку Семенченко и Шевченко. Бывший комбат Донбасса признается, что занимается контрабандой и везет некий товар из Новосибирска.

Шевченко и Рогозе предъявили "пидозру" по статье 333, часть вторая - незаконный вывоз из Украины материалов для изготовления оружия.

Какая связь с ЧВК Вагнера?

Евгений Шевченко считает, что к его делу причастен глава ОП Андрей Ермак из-за срыва спецоперации по "группе Вагнера".

"Это все началось полгода назад, когда я обвинил Ермака в госизмене по срыву спецоперации по ЧВК Вагнера. Мой знакомый был одним из руководителей этой операции и принимал руководящее участие. Я узнал о том, что была госизмена, что они планировали такую операцию. Я написал об этом на Фейсбуке. Вот и все мое участие", — сообщил Шевченко.

"Неделю назад я давал интервью Христо Грозев (расследователь Bellingcat, который готовит фильм об операции по вагнеровцам — Ред.), как инсайдер. Думаю, что как раз после этого получили команду "фас", мол, почему я до сих пор не за решеткой, а раздаю интервью "Bellingcat". А потом поспешно обыски и вручили подозрение. Расследование началось после того, как я написал публично об этом, а обыски и подозрение — когда дал интервью. Может, это, конечно, совпадение, но я слабо в это верю", — считает Шевченко.

Он действительно встречался с Грозевым 11 марта. О чем ему мог рассказать Шевченко - неизвестно, но фотоотчет со встречи он публиковал.

Тему с "вагнеровцами" начала сейчас распространять группа поддержки Порошенко и НАБУ - пытаясь представить все дело как политические преследования в отместку за участие Шевченко в съемках фильма.

Рынок "диких гусей"

В тоже время, по данным "Страны", тема с созданием ЧВК может иметь развитие. Потому что на самом деле идея ее создания отнюдь не заглохла в 2018 году.

По информации источников "Страны" в СБУ, следствие подозревает, что Семенченко и Шевченко создали частную военную компанию и предлагали ее услуги на Ближнем Востоке и Африке.

Впрочем, официально в Украине частной военной компании не существовало, подготовка бойцов проводилась под эгидой частной охранной структуры "DBC Corp. Security".

В фейсбуке эта организация представлена под полным названием - DBC security&military training company.

Компания была зарегистрирована Анатолием Виногродским с позывным Гал, которого считают правой рукой Семена Семенченко. Сам Виногродский заявлял в СМИ, что компания вербует на работу бывших атошников. И называл страны, куда планируется отправлять сотрудников фирмы – Кения, Ирак и Польша.

Последняя страна, выполняла функции транзитной стороны, из которой бойцы DBC Corp. Security отправлялись на работу в Сирию и Афганистан.

Уже в 2019 году эта структура отправила первую партию бойцов в Африку.

"Страна" нашла экс-добровольца АТО Валентина К., который полтора года проработал в зарубежной командировке от DBC Corp. Security.

По словам бойца, в 2014 году он воевал добровольцем в батальоне "Айдар", затем устроился на работу в частную охранную фирму. Потом прошел обучение под Киевом и в Польше и был отправлен в 2019 году по контракту в Судан. Где проработал до середины 2020 года, работая военным инструктором в неправительственных боевых формированиях.

Также, по словам бывшего добровольца, вместе с ним в Африке от частных военных компаний из Украины работало еще два десятка бывших бойцов АТО.

Интересно, что обучение на базе этой структуры носило все признаки полноценной боевой подготовки. То есть вовсе не для нужд охранных фирм. К слову, центр подготовки боевиков располагался рядом с учебной базой ВСУ, действовал несколько лет – с 2017 года. То есть информацией о существовании частного полигона, где тренировались бойцы охранных структур, контролируемых людьми Семенченко, для правоохранителей секрета не представляла.

Почему именно сейчас заинтересовались этой структурой - вопрос открытый. По одной из версий через нее и Семенченко просто решили выйти на Евгения Шевченко, которые в последние месяцы действительно проявлял большую активность в деле "вагнеровцев". И, к тому же, является достаточно близким человеком к главе Сытника НАБУ.

По второй версии, это попытка предупредить некие действия со стороны Семенченко в плане уличной активности его бойцов. Правда, в последнее время Семенченко в политическом "движе" в Киеве особо не участвовал. А в комментариях по ситуации в стране в целом придерживался лояльной к власти линии о том, что "Зеленский сейчас делает то, что не делал Порошенко". Правда, нельзя исключать, что Семенченко что-то замышлял в "подполье". Например, в сотрудничестве со своими старым знакомым Игорем Коломойским. Но достоверных данных об этом нет никаких.

Наконец по третьей версии речь идет о переделе рынка вооруженных "крышевателей" в Украине, на котором Семенченко играл заметную роль. И, к тому же, пытался перенести свою деятельность и на международный масштаб через создание ЧВК, налаживая поставки "диких гусей" (наемников) в страны Африки и Ближнего Востока.