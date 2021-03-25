Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что летальных случаев, причиной которых стала вакцинация от Covid-19, в Украине не выявлено.

Об этом в четверг, 25 марта, сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на брифинг чиновника.

"У нас не было смертей от вакцинации от коронавируса. У нас умерли люди, которые до того вакцинировались", - сказал глава Минздрава, добавив, что, согласно протоколам, каждый случай смерти после вакцинации будет расследоваться.

Напомним, во вторник, 23 марта, в пгт Черноморское Одесской области около 17:20 военнослужащая ВСУ Инна Нарожная потеряла сознание на улице и умерла до прибытия экстренной медицинской помощи. 21 марта она привилась от коронавируса индийским препаратом CoviShield. Позже Минздрав со ссылкой на результаты судмедэкспертизы сообщил, что смерть женщины наступила в связи с острой сердечно-сосудистой недостаточности.

В среду, 25 марта, стало известно о еще одной смерти после укола индийской вакциной - скончался провизор аптеки военного госпиталя в Черновицкой области.