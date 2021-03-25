"Слуга народа" и ОПЗЖ лидируют в рейтинге партий. Разрыв между ними менее 2%
Если бы в ближайшее время в Украине состоялись парламентские выборы, в Раду прошли бы пять партий. Лидируют "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", разрыв между ними менее 2%.
Об этом со ссылкой на результаты опроса Украинской социологической группы пишут "Украинские новости".
Социологи 15-22 марта опросили 1 213 респондентов методом личного интервью, статистическая погрешность выборки не превышает 3%.
Выяснилось, что в Раду, преодолев пятипроцентный барьер, прошли бы:
- "Слуга народа" - 20,8% (среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором),
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" – 19,4%,
- "Евросолидарность" – 18,2%,
- "Батькивщина" – 11,3%,
- "Сила и честь" - 7,7%.
Остальные политические силы набирают менее 5%.
Напомним, ранее социологи выяснили, что во второй тур выборов президента вышли бы Зеленский и Бойко.
Также мы писали о том, что по состоянию на начало февраля больше 60% украинцев хотели роспуска Верховной Рады.