Если бы в ближайшее время в Украине состоялись парламентские выборы, в Раду прошли бы пять партий. Лидируют "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", разрыв между ними менее 2%.

Об этом со ссылкой на результаты опроса Украинской социологической группы пишут "Украинские новости".

Социологи 15-22 марта опросили 1 213 респондентов методом личного интервью, статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Выяснилось, что в Раду, преодолев пятипроцентный барьер, прошли бы:

"Слуга народа" - 20,8% (среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором),

"Оппозиционная платформа - За жизнь" – 19,4%,

"Евросолидарность" – 18,2%,

"Батькивщина" – 11,3%,

"Сила и честь" - 7,7%.

Остальные политические силы набирают менее 5%.

Напомним, ранее социологи выяснили, что во второй тур выборов президента вышли бы Зеленский и Бойко.

Также мы писали о том, что по состоянию на начало февраля больше 60% украинцев хотели роспуска Верховной Рады.