В Украине - вторая смерть после прививки от коронавируса.

23 марта в Одессе прямо на улице скончалась служащая одной из воинской частей Инна Нарожная, которой накануне вкололи "АстраЗенеку". А на следующий день в Черновцах умер провизор аптеки военного госпиталя.

Вакцину мужчина получил еще 15 марта, но уже на следующий день попал в больницу с инсультом, где и скончался через несколько дней.

Власти намекают, что прививка ни при чем. Как сообщило МОЗ на своей странице в Facebook, по предварительной информации, причина смерти - острый мозговой инсульт.

"Мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни", - написало МОЗ.

Но родные провизора, с которыми поговорила "Страна", категорически не согласны с таким заключением чиновников от медицины.

"Мы о диабете из СМИ услышали"

Как выяснила "Страна", умерший провизор - Александр Остапенко, ему было 60 лет. И родственники уверяют, что он болел, но не серьезно. А диабет, говорят, ему вообще приписали.

"У него были проблемы с сердцем, как и у многих бывают, но не смертельные. А мы, родные, о сахарном диабете из СМИ услышали, - рассказывает "Стране" его дочь Виктория. - Состояние было в норме, давление в норме, уровень глюкозы также. Не было у человека серьезных проблем со здоровьем. Иногда было повышенное давление, как у каждого нормального человека в 60 лет".

Родные уверены, что Александр умер из-за прививки.

"Конечно, только после вакцинации такое произошло, до этого и мысли не было, что что-то угрожает здоровью", - говорит Виктория.

В Черновицком областном лабораторном центре МОЗ "Громадскому" сообщили, что у Александра Остапенко после смерти выявили коронавирус. То есть он не только вакцинировался, но еще и заболел.

Врач скорой помощи из Черновцов, попросившая об анонимности, рассказала, что медики и дальше массово отказываются от вакцинации на фоне сомнений в эффективности и безопасности вакцины.

"Разговоры о тромбозах признаны российской пропагандой"

23 марта в поселке Черноморское прямо на улице умерла военнослужащая Инна Нарожная, которая двумя днями ранее вакцинировалась индийским препаратом.

Украинский Минздрав объяснил ситуацию в том же стиле, как и позже - с провизором из Черновцов. Заявлялось, что у Инны были хронические проблемы с сердечно-сосудистой системой.

При этом диагноз, который поставил МОЗ, раскритиковали украинские врачи. Они заявили, что реальную причину смерти чиновники так и не назвали.

"Атеросклеротический кардиосклероз... вообще никогда сам по себе не может быть прямой причиной смерти. А является лишь морфологической основой для развития другой (клинической) патологии, которая может затем выступать прямой причиной смерти, например, инфаркта миокарда, тромбоэмболии легочной артерии, тромбоэмболии сосудов ГМ и тому подобное", - написала в Facebook глава правления Экспертного совета исследований и проектов в сфере национального здравоохранения Инна Березюк.

Она заявила, что реальный диагноз определяется просто, и то, что вместо него Минздрав публикует нечто подобное говорит либо некомпетентности, либо о желании скрыть факты.

Впрочем, в МОЗ заявляют, что все еще расследуют этот случай. Но продолжают настаивать, что вакцина "Ковишилд" абсолютно безопасна, ссылаясь на Европейское агентство по лекарственным средствам, которое недавно призвало использовать вакцину.

Правда, умалчивая, что EMA призвала включить тромбозы в число побочных эффектов от вакцины. А отдельные страны, которые ее закупили, уже вводят ограничительные меры.

Канада, например, постановила писать на этикетке "Ковишилда" и "Астразенеки" упоминание об опасности тромбозов. То есть местные врачи будут более тщательно отбирать пациентов для прививки и будут рекомендовать им профилактическое лечение после укола. Что по идее снизит число летальных случаев.

В Украине же не могут сделать даже этот шаг и продолжают говорить об абсолютной безопасности "Ковишилда".

"В любом нормальном государстве это приняли бы к сведению. Внимательнее бы изучали, кого прививают, как прививают, может, прописывали бы какие-то препараты для профилактики тромбоза, кроверазжижающие там - не знаю, я ж не врач.

Но Украина не является нормальным государством. И здесь все разговоры о тромбозах официально признаны российской пропагандой. Соответственно, никаких инструкций врачам не дают, и никаких мер предосторожности не предпринимают. Ибо сказано: нет никаких тромбозов, их Путин придумал. А раз нет, то и бороться не с чем. Т.е. чисто научно-медицинскую проблему решают административно-командным методом", - пишет одесский журналист Юрий Ткачев.

"Вообще останетесь без прививок"

В ответ на эти смерти украинская власть начала эксплуатировать тезис, что сейчас мы можем остаться еще и без "Ковишилда".

Вчера глава комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий заявил, что Индия якобы обиделась на критику Ковишилда в Украине и угрожает следующей партии вакцины в нашу страну может быть отложена на неопределенный срок.

"На срыв сотрудничества с Индией работали как одиозные пророссийские политики, так и псевдопатриотические политические лидеры, которые делают все для возвращения к власти на фоне дестабилизации страны. Все мы помним позорное заявление одного из таких деятелей, которое он сделал во время заседания согласительного совета ВРУ. Это была сознательная циничная игра на срыв поставок вакцин и блокировку кампании по вакцинации. Этот человек обрек на гибель тысячи украинцев ради удовлетворения собственных политических амбиций", - заклеймил Петра Порошенко Радуцкий.

Многие это восприняли просто как пиар власти против Порошенко.

Однако проблемы с поставками вакцин действительно могут иметь место. Но не из-за обиды индийцев за критику, а по причине ажиотажного спроса и нехватки мощностей для производства.

Как раз сегодня появилось сообщение, что Индия приостановила все поставки на экспорт вакцины от AstraZeneca (репликой которой является Ковишилд).

А что касается Украины, то ее производители ставят в конец очереди. Потому что украинские власти не озаботились заранее (то есть ещё прошлым летом) закупками вакцин и сейчас вынуждены сгребать крошки с мирового фармацевтического рынка.

При том, что у нашей страны была возможность производить вакцину Спутник V на заводе в Харькове. Но эту возможность отвергли по чисто политическим причинам.