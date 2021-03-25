Президент Украины Владимир Зеленский возглавил мартовский электоральный рейтинг. Если бы выборы главы государства проходили в ближайшее время, то Зеленского поддержали бы 24,3% украинцев, которые намерены участвовать в выборах и определились с выбором.

Следом за действующим президентом - сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко с поддержкой 19,1%. Замыкает тройку лидеров экс-президент и сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Раде Петр Порошенко - 18,5%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Украинской социологической группы, опубликованные 25 марта.

Десятка рейтинга электоральных симпатий выглядит таким образом:

Владимир Зеленский ("Слуга народа") - 23,4%

Юрий Бойко (ОПЗЖ) - 19,1%

Петр Порошенко ("Европейская солидарность) - 18,5%,

Юлия Тимошенко (ВО "Батьківщина") - 11,2%

Игорь Смешко ("Сила и честь") - 8%

Владимир Гройсман - 3,8%

Дмитрий Разумков - 3,1%

Сергей Притула - 2,6%

Олег Ляшко (Радикальная партия) - 1,7%

Олег Тягнибок (ВО "Свобода") - 1,1%

Другие кандидаты набирают менее 1%.

Опрос проводился 15-22 марта, были опрошены 1 213 совершеннолетних респондентов методом личного интервью, статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Ранее "Страна" писала о том, что согласно опросу, треть украинцев не имеют денежных сбережений, чаще всего откладывают деньги на западе страны.

Также мы сообщали, что более половины украинцев довольны введением санкций США против Коломойского.