По данным опроса Юрий Бойко попадает во второй тур выборов президента. Фото: Страна

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил мартовский электоральный рейтинг. Если бы выборы главы государства проходили в ближайшее время, то Зеленского поддержали бы 24,3% украинцев, которые намерены участвовать в выборах и определились с выбором.

Следом за действующим президентом - сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко с поддержкой 19,1%. Замыкает тройку лидеров экс-президент и сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Раде Петр Порошенко - 18,5%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Украинской социологической группы, опубликованные 25 марта.

Десятка рейтинга электоральных симпатий выглядит таким образом:

  • Владимир Зеленский ("Слуга народа") - 23,4%
  • Юрий Бойко (ОПЗЖ) - 19,1%
  • Петр Порошенко ("Европейская солидарность) - 18,5%, 
  • Юлия Тимошенко (ВО "Батьківщина") - 11,2%
  • Игорь Смешко ("Сила и честь") - 8%
  • Владимир Гройсман - 3,8%
  • Дмитрий Разумков  - 3,1%
  • Сергей Притула - 2,6%
  • Олег Ляшко (Радикальная партия) - 1,7%
  • Олег Тягнибок (ВО "Свобода") - 1,1%

Другие кандидаты набирают менее 1%.

Опрос проводился 15-22 марта, были опрошены 1 213 совершеннолетних респондентов методом личного интервью, статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Ранее "Страна" писала о том, что согласно опросу, треть украинцев не имеют денежных сбережений, чаще всего откладывают деньги на западе страны.

Также мы сообщали, что более половины украинцев довольны введением санкций США против Коломойского.

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