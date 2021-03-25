В четверг, 25 марта, 25 Папа Римский Франциск встретился в частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Стороны обсудили ситуацию на Донбассе, кризис в системе здравоохранения и отношения в контексте деятельности Римско-католической церкви на территории республики.

О подробностях встречи сообщила пресс-служба Ватикана.

"Обсуждалась драматическая ситуация на востоке Украины, была выражена надежда, что недавние нарушения режима прекращения огня сменятся шагами, которые будут служить скорейшему урегулированию конфликта", - рассказали в Ватикане.

Кроме того, стороны обменялись подарками.

Шмыгаль подарил Папе Римскому миниатюру фигуры девочки из мемориального комплекса Национального музея Голодомора в Киеве.

Миниатюру подарили вместе с яблоком, которое принято оставлять у памятнику жертвам голода 1932-1933 годов, в котором украинская сторона обвиняет советские власти. Подарок сопровождала книга "Советский геноцид на Украине".

Франциск в ответ подарил премьер-министру Украины современное произведение - барельеф "Рука в руке", символизирующий братство и милосердие.

Беседа понтифика с украинским премьер-министром продлилась около получаса.

Напомним, ранее в прошлом году Папа Римский на онлайн-мессе призвал прекратить страдания жителей востока Украины.

Также мы сообщали, что ранее Папа Римский приветствовал прекращение огня на Донбассе и заявил, что будет молиться за мир.





