Украинские чиновники начали публиковать ежегодные декларации за 2020 год.

"Страна" разбиралась, кто из руководителей Украины уже подал отчет о доходах и имуществе и что там написано.

Олег Уруский: новая "бэха" и особняк под Киевом

Вице-премьер Олег Уруский с женой Александрой владеют такой недвижимостью:

93,3-метровой квартирой в Киеве, купленной в 1999 году,

четырьмя земельный участкам в Макаровском районе Киевской область площадью: 22266, 1500, 2470, 2266 метров,

505-метровый дом в Макаровской районе (значится как незавершенный объект строительства).

Автопарк:

Peugeot 2008 года выпуска,

BMW G30 530i xDrive 2019 года (куплен в марте 2020 года за 1,6 миллионов гривен; из них в кредит было взято 1,1 миллион),

Volkswagen CC 2012 года (куплен тоже в марте прошлого года за 120 тысяч гривен).

У Олег Уруского есть такие корпоративные права:

3% НДТЦ РОТОР, в денежной измерении 150 тысяч гривен,

33% Proxima Technical Consulting FZ LLC, в деньгах 367 тысяч гривен.

Зарплата Уруского в ООО "Прогрестех-Украина" составила 1 миллион и 380 тысяч гривен. В Кабмине же он получил за четыре с половиной месяца работы 286 тысяч гривен - то есть чуть более 60 тысяч гривен в месяц.

Жена Александра в КЗТВЗК "КМАТОБ" заработала 164 тысячи гривен.

От продажи Уруский выручил:

недвижимости - 875 тысяч гривен,

ценных бумаг (в четыре захода) - 62 тысячи гривен.

У Олега и Александры Уруских есть счета в разных банках, но сколько денег там не указывается.

Записано, что денежные активы министра составляют 50 тысяч долларов.

Алексей Резников: семь земельных участков и 4 квартиры в Киеве

Алексею Резников (самому или с родственниками) принадлежит такая недвижимость:

167,5-метровая квартира в Киеве, с 2003 года,

103,6-метровая квартира в Киеве, с 2017 года,

72,9-метровая квартира в Киеве, в собственности в 2002 года,

шесть земельных участков в Кийлове Бориспольского района такой площадью: 1152, 1951, 2500, 1088, 1947, 2500 квадратных метров,

2000-метровый земельный участок в Княжичах под Киевом,

90 метров - часть квартиры - в Козине под Киевом, министр арендует с 2019 года вместе с женой Юлией,

44,3-метров - квартира в столице, 100% собственность супруги.

У Резников есть два оружия: охотничьи карабины марок Zbroyar и Blaser. А также мужские наручные часы, три штуки, марок Vacheron Constantin, Patek Philippe и Breguet.

Автопарк Резникова:

Porsche Boxster 2003 года года выпуска,

Audi A8 2012 года,

Volkswagen Amarok 2012 года,

Mini Cooper Countryman 2011 года выпуска (принадлежит жене).

Еще у министра есть прицеп, баги и квадроцикл Kawasaki.

Алексей Резников владеет двумя пакетами ценных бумаг, местонахождение - Британские Виргинские острова:

акции Flings Advisors S.A.,

акции Live Earth Ltd,

Номинальная стоимость каждого пакета - 1,4 миллиона гривен. Там же у чиновника открыто два юрлица.

Заработная плата в министерстве - 498 275 гривен (по 41 522 тысячи в месяц). Юридические услуги и медиация принесли ему значительно больше - 9,9 миллионов гривен.

Жена министра работает по договору ГПХ, ее доход - 637 тысяч в год.

На счетах в банке у Резникова:

36 140 гривен в Альфабанке,

7326 долларов в Альфабанке,

3520 евро в Альфабанке,

200 798 гривен в Ощадбанке,

9270 долларов в Ощадбанке,

48 701 долларов в Preferred Bank (Сан-Франциско, США),

72 437 долларов в Liechtensteinische Landesbank (Лихтенштейн).

Наличными Резников хранит 255 000 евро. Третьему лица - гражданке Украины Анастасии Штейнгауз - он одолжил 1,1 миллиона долларов.

Ирина Венедиктова: Porsche и особняк под Киевом

Ирина Венедиктова единолично или с мужем Денисом и дочерью Аделиной владеет такой недвижимостью:

149,5 метров нежилого помещения в цокольном этаже в Харькове,

15,7-метровое паркоместо в Харькове,

1500-метровый земельный участок в Высоком Харьковской области,

387,5-метровый дом в Высоком Харьковской области,

Арендует генпрокурор 147,8-метровый дом в Лесниках Киевской области. Там же у нее есть право пользования 1500-метровым земельным участком.

"Страна" публиковала кадры с высоты птичьего полета, как выглядит нынешнее место жительства чиновницы - этот самый особняк в Лесниках.

Из движимого имущества у Ирины Венедиктовой автомобиль Porsche Cayenne. Его она купила в январе 2014 года за 867 тысяч гривен. У ее мужа Дениса - Honda СR-V 2016 года выпуска, приобрети была зимой прошлого года.

Зарплата по месту работы в ГПУ составила 753 259 гривен за десять месяцев работы в 2020 году (она была назначена в марте). Таким образом она зарабатывала на этом посту порядка 75 тысяч в месяц.

Ее супруг Денис Колесник, который служит в киберполиции, заработал 615 929 гривен (или 51 тысяча в месяц). При этом мужчина провернул финт - уволился с работы, получил единоразовую материальную помощь в размере 608 тысяч гривен, и устроился заново. Эта "афера" отображена в декларации генпрокурора. Дополнительно государство выдало ему 48 тысяч для решения "социально-бытовых вопросов".

На счетах у Венедиктовой и Колесника:

7525 гривен в ПриватБанке,

5132 евро в банке Аваль,

2970 гривен в Укрбанбанке,

87 тысяч гривен в ПриватБанке.

Наличными они с мужей хранят:

20 тысяч долларов,

620 тысяч гривен,

800 тысяч у мужа.

Андрей Таран: счет в американском банке

Андрей Таран вместе с женой Викторией владеют такой недвижимостью:

100,5-метровой квартирой в Киеве, куплена была в 1999 году,

1012-метровым земельным участком в Дмитриевке Киево-Святошинского района.

У пары есть совместное право пользования 130-метрового номера в гостиничном комплексе Киева, его они арендуют.

Автопарком Тараны обзавелись в 2014 году, тогда они купили:

Buick Lacrosse CXL 2013 года выпуска за 351 тысяч гривен,

Infinity 2007 года выпуска за 154 тысячи гривен.

На посту министра обороны Таран получил 688 779 гривен (чуть больше 57 тысяч ежемесячно).

Плюс его пенсия - 210 тысяч гривен (17,5 тысяч в месяц) и жены - 20 659 гривен.

Силовик получил также доход после отчуждения недвижимости - 1 080 000 гривен. А супруга продала ценные бумаги на сумму 110 000 гривен.

Наличными Андрей Таран хранит:

49 000 долларов,

11 000 евро.

На счету в ПриватБанке у него 120 280 гривен, в Ощаде - 20 754 гривен. Также у Тарана есть счет в Bank of Ameriсa.

Марина Лазебная: квартиры в Украине и России

Глава Минсоцполитики полностью, частично и ее муж Игорь владеют такой недвижимостью:

103,6-метровая часть дома в Песковке Киевской области,

1018-метровый земельный участью в Песковке,

31,7-метровой квартирой в России, в собственности с 2009 года,

69,8-метровая квартира в Киеве с 2003 года,

40,5-метровая квартира в Песковке с 2010 года,

69,8-метровая квартира в Киеве с 1997 года,

42-метровый гараж в Киеве.

Муж чиновницы в 2018 году купил Audi Q7 2017 года выпуска за 2,4 миллиона гривен.

Министр за год заработала 661 010 гривен (по 55 тысяч гривен в месяц). Супруг от предпринимательской деятельности задекларировал 988 200 гривен.

Денежные активы - 650 тысяч гривен наличными - записаны на мужа Лазебной.

Юлия Лапутина: строит дом в Козине

Министр по делам ветеранов с мужем Сергеем и дочерью Ольгой владеют такой недвижимостью:

165,8-метровая квартира в Киеве, в собственности с 2005 года,

700-метровый земельный участок в Козине Обуховского района,

39,9-метровая квартира в Киеве с 1999 года,

36,5-метровый гараж в Киеве.

Чиновница указывает в декларации незавершенный объект - 322,5-метровый дом в Козине, который она строит вместе с супругом.

У семьи такой автопарк:

Smart Passion 2001 года выпуска,

Volkswagen Transporter 2007 года выпуска,

Hyundai Sonata 2016 года выпуска.

В СБУ, где Лапутина работала в прошлом году, она заработала 1 миллиона 185 тысяч гривен (по 98 тысяч гривен в месяц). В министерстве она успела получить 337 843 гривен. Плюс пенсия - 120 198 гривен.

Зарплата мужа - 578 819 гривен.

Лапутина обращалась за материальной помощью, ей государство выдало 10 362 гривен, супругу - 7300.

Родственники чиновницы подарили ее дочери 617 тысяч гривен. Сама министр он продажи недвижимости выручила 339 тысяч гривен.

Еще один источник дохода - проценты от вкладов в Ощадбанке - на двоих с мужем за 38 тысяч гривен. У них есть два депозита на сумму 522 и 256 тысяч гривен.

Дополнительно счетах у семьи:

111 661 гривен в Ощаде,

167 050 гривен в Привате,

57 630 гривен в Ощаде.

И наличными 86 тысяч долларов.

Игорь Петрашко: почти миллион в банках США

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства с родственниками владеет такой недвижимостью:

89,60-метровая квартира в Киеве с 2006 года,

11-метровый гараж во Львове,

76,1-метровый дом во Львове с 1991 года,

10,8-метровое паркоместо в Киеве,

409,2-метровый дом в Романкове Обуховского района,

1510-метровый земельный участок в Романкове.

У министра есть наручные часы марки Vacheron Constantin, у жены - ювелирные украшения: перстень, подвеска, серьги и кулон - все Chopard.

Автопарк семейной пары:

Suzuki Vitara S 2016 года выпуска,

Range Rover Sport 2017 года выпуска,

Toyota Land Cruiser 2020 года выпуска (жене министра обошелся в 2,2 миллиона гривен).

Зарплата Игоря Петрашко в ООО "Укрлендфарминг" (один из крупнейших аргохолдингов Украины, где Петрашко работал до назначения министром весной прошлого года) составила более 6 миллионов гривен. В министерстве он получил 534 тысячи гривен.

Жена Светлана - она работает в Фонде развития инноваций - заработала 698 431 гривну.

Проценты от Morgan Stanley (Нью-Йорк, США) за год - 553 852, от ПУМБа - 138 085.

На счетах у Игоря и Светланы Петрашко:

31 222 гривны в Укргазбанке,

70 557 гривен в Ощадбанке,

193 тысячи долларов в Citibank N.A. (США),

827 749 долларов в Morgan Stanley (США),

36 166 гривен в Приватбанке,

17 256 гривен в Приватбанке,

902 доллара в Укргазбанке,

2 049 284 гривен в ПУМБ.

Наличными у Игоря Петрашко:

2 350 000 гривен,

510 000 долларов.

Наличными у Светланы Петрашко:

1 400 000 гривен,

395 000 долларов.

Олег Немчинов: владелец "Запорожца" и трех квартир

Министр Кабмина Олег Немчинов вместе с женой Оксаной владеют такой недвижимостью:

62,2-метровая квартира во Львове, куплена в 1999 году,

2200-метровый и 20000-метровый земельные участки во Львовской области,

28,3-метровый гараж во Львове,

619-метровый земельный участок во Львове,

44-метровая квартира в Киеве, куплена зимой 2020 года,

24,6-метровая квартира во Львове, куплена в 2019 году.

Автомобиль, 50% которого принадлежит Немчинову - ЗАЗ 968А 1979 года выпуска.

Доход министра по основному месту работы - 547 528 гривен (в месяц - 45 627 гривен), плюс 87 962 гривен он получил в Министерстве молодежи и спорта.

На протяжении года Немчинов получат материальную помощь в размере 18 813 гривен, а жена - 10 320 гривен.

В 2020 году чиновник совершил две сделки - продал недвижимость, в общей сложности выручил 1 миллион 150 тысяч гривен.

Жена Оксана по основному месту работы в Львовском национальном университете имени И.Франко получила 13 515 гривен.

Семейные сбережения наличными:

30 000 гривен,

50 000 долларов,

2000 евро.

На счету в Ощадбанке у Немчинова 3 гривны.

Юлия Мендель: взяла в кредит машину

У Юлии Мендель есть 48,5-метровая квартира в Киеве, которую она купила в 2018 году за 1,2 миллиона гривен.

Владелицей автомобиля Suzuki Vitara она стала в декабре 2020 года, цена - 605 тысяч гривен.

И квартира, и машина в кредите. За них чиновница должна еще 681 и 388 тысяч гривен соответственно.

За минувший год она заработала 684 048 гривен (по 57 тысяч гривен в месяц). Размер ее накоплений не указан.

Сергей Шкарлет: два внедорожника и две квартиры

В декларации министра образования квартира в Чернигове площадью 76.9 кв м, а также квартира в Киеве площадью 60,1 кв. м, которая принадлежит его матери.

В автопарке министра два автомобиля: Toyota Land Cruiser 2011 года выпуска и Mitsubishi Pajero Wagon 2013 года.

За год он получил 440 243 гривен зарплаты в министерстве, 483 369 гривен зарплаты в национальном университете Черниговская политехника и гонорары 16 700 гривен. То есть годовой доход составил 940 тыс грн.

Наличными Сергей Шкарлет задекларировал: 80 тысяч гривен и 50 тысяч долларов, а также 113 тысяч гривен на банковских счетах.

Артем Сытник: участок земли в Крыму, который уже продали

Глава Национального агентства безопасности Украины (НАБУ) задекларировал совместную с женой квартиру в Броварах в 82,6 метров.

На его супругу оформлен земельный участок в Севастополе площадью 416 кв м, купленный в 2013 году. Правда, как рассказывала "Страна", на самом деле чета Сытников его продала через доверенное лицо гражданину России еще в 2017 году. Нарушив законы Украины, которые сделки по правилам российской власти на полуострове не признают.

Осенью на Сытника за это открыли уголовное дело, но судьба его неизвестна.

Из недвижимого имущества автомобиль KIA Sportage 2017 года выпуска.

За год доход Сытника в НАБУ составил 2 миллиона гривен (пересчитать в месяц ????).

Артем Сытник внес в декларацию наличкой 34 тысяч долларов. На его банковских счетах - 36 918 гривен, 718 долларов.

Сергей Дейнеко: получал по 130 тысяч в месяц и просил добавки

В собственности у главы Госпогранслужбы Сергея Дейнеко и его жены Тамары:

31-метровая квартира в Умани с 2013 года,

91,6-метровая квартира в Киеве с 2009 года.

Семье принадлежит автомобиль Nissan X-Trail 2017 года выпуска, был куплен за 748 тысяч гривен.

Зарплата Сергея Дейнеко составила 1 563 639 гривен (по 130 тысяч в месяц). Еще он получил материальную помощь 8690 гривен.

Жена по основному месту работы - в трех разных воинских частях - получила в общем 141 348 гривен.

Проценты из Привата по вкладам у них составили 43 876 гривен.

На счетах в Приватбанке в общем сложности лежит 505 тысяч гривен. Наличными: