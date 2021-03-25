В Израиле, который стал мировым лидером по темпам вакцинации от коронавируса, из девятимиллионного населения, уже половина жителей страны получила две дозы препарата Pfizer.

Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения Израиля сообщает Globes.co.il

"По последним данным Министерства здравоохранения, более 50% населения Израиля, где проживает 9 300 000, полностью вакцинированы. 4 655 955 израильтян сейчас получили две вакцинации Pfizer, тогда как в целом 5 203 644 израильтян получили по крайней мере один укол вакцины Pfizer", - говорится в сообщении.

При этом министр здравоохранения страны Юли Эдельштейн заявила, что пока в стране не снимают карантинные ограничения, чтобы сдержать распространение коронавируса.

За минувшие сутки в стране было обнаружено только 470 новых случаев Covid-19, по сравнению с 1517 в среду на прошлой неделе. В больницах находится 482 тяжелобольных, это самый низкий показатель с декабря. 6 157 израильтян умерли от Covid с тех пор, как пандемия достигла Израиля чуть более года назад.

С начала пандемии у 830 515 израильтян был диагностирован коронавирус.

Ранее мы рассказывали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти хотят к апрелю полностью открыть страну после карантина. К этому же времени планируется полностью завершить вакцинацию взрослого населения.

Также сообщали, в Израиле ввели зеленые паспорта для вакцинированных от Covid-19 и переболевших.