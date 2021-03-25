99% людей, которые перенесли коронавирус, страдают от неврологических нарушений, тревоги и депрессии.

Об этом со ссылкой на внештатного специалиста по медреабилитации Минздрава РФ Галину Иванову сообщает "РИА Новости".

По ее словам, последствия перенесенной коронавирусной инфекции можно разделить на четыре группы. Первая по частотности - это кардиореспираторные нарушения, которые проявляются в гипоксии, болях в грудной клетке, болях в сердце. На втором месте находятся неврологические нарушения.

"Головная боль, нарушение чувствительности, нарушения обоняния, нарушения вкуса, парезы, параличи, когнитивные нарушения разной степени выраженности, тревога и депрессия — практически у 99% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию", - сказала Иванова.

Также у многих больных появляются мышечно-скелетные нарушения. Проблемы питания и метаболизма - четвертая по распространенности группа.

Напомним, ранее врачи также считают распространенными последствиями коронавируса астенический синдром и затруднение ходьбы.

Кроме того, еще одним последствием читается психическое расстройство с нарушением сознания.