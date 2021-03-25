Парламент непризнанной республики Нагорный Карабах признал русский вторым официальным языком. В поддержку такого решения проголосовали 27 депутатов, двое были против, еще двое не пришли на заседание.

Об этом сообщает Sputnik Армения.

В то же время, председатель комиссии по науке, образованию, культуре, молодежи и спорту Арам Арутюнян, который является одним из соавторов законопроекта, попросил воздержаться от манипуляций на тему принятия документа и уточнил, что статус государственного в Карабахе имеет только армянский язык. Поправки в закон о языке вступят на десятый день со дня его официальной публикации.

"Конституция страны диктует — армянский был, есть и будет родным языком", - сказал Арутюнян.

Напомним, 10 ноября главы Азербайджана и Армении при посредничестве России подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. На территорию ввели российских миротворцев.

Также сообщалось, что такое решение вызвало акции протеста в Армении, на многочисленных митингах оппозиция требует отставки премьер-министра Николы Пашиняна.