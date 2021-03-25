Недовольный карантинными ограничениями в Германии 30-летний житель города Дельменхорст забросал здание мэрии "коктейлями Молотова". Горожане задержали нарушителя до приезда полиции. В инциденте никто не пострадал.

Об этом информирует агентство DPA.

Происшествие случилось во вторник, 23 марта, около 22:30 по местному времени (23:30 по Киеву). Мужчина бросил несколько бомб с зажигательной смесью в здание мэрии. Несколько человек стали свидетелями нападения на ратушу и задержали мужчину до приезда полиции.

Пожар серьезно повредил комнату туристической справочной в здании, однако пожарным удалось предотвратить серьезный ущерб.

Полиция заявила в среду, что 30-летний мужчина, устроивший поджог мэрии в немецком городе Дельменхорст, сделал это из-за недовольства мерами по сдерживанию коронавируса. Мужчина признался в совершения преступления и объяснил свои мотивы во время допроса. Ранее он попадал в поле зрения правоохранителей за нарушение карантина.

Прокуратура Ольденбурга распорядилась оставить мужчину под стражей до суда.

"Никто из нас не доволен пандемией. Конечно, любой гражданин может подвергать сомнению и критиковать меры, принятые против вируса - в рамках закона. Насилие - это не вариант", - заявил Рудольф Маттерн, чиновник, отвечающий за противодействие коронавирусу в городе.

Напомним, в среду, 24 марта немецкий канцлер Ангела Меркель извинилась перед гражданами из-за решения ввести жесткий локдаун на Пасху в этому году и признала это решение неверным.

Ранее мы писали о том, как в декабре в немецких городах прошли акции сторонников и противников карантинных мер.