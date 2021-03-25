Работы по разблокировке Суэцкого канала могут затянуться на несколько недель, поскольку на мель село судно огромной тяжести. Об этом заявил Питер Бердовски, глава компании Boskalis, которая занимается снятием контейнеровоза Ever Given с мели, передает Reuters.

"Нельзя исключить, что на это уйдут недели, все зависит от того, как будет складываться ситуация. Он (контейнеровоз - Ред.) сейчас как огромный выбросившийся на берег кит. На песке оказалась огромная тяжесть", - заявил Бердовски.

Контейнеровоз Ever Given считают одним из крупнейших кораблей в мире.

Известно, что севшее на мель судно длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялось из КНР в Роттердам и село на мель на 151-м километре канала, заблокировав движение по нему. Инцидент произошел во вторник, 23 марта, в 07:40 по местному времени (совпадает с киевским) вскоре после захода судна в Суэцкий канал из Красного моря.

Также мы писали о том, что ранее администрации Суэцкого канала сообщала, что спасательные работы могут продлиться не менее двух дней.