Офис генпрокурора Украины заявил о возможности начать процедуру экстрадиции в отношении экс-президента Виктора Януковича после того, как Киевский апелляционный суд оставил в силе решение о заочном аресте бывшего главы государства по делу о захвате власти.

Об этом в четверг, 25 марта, информирует пресс-служба ведомства.

"Сейчас сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в сентябре-октябре 2010 года тогдашний президент Янукович совершил действия, направленные на "незаконное увеличение объема своих властных полномочий.

"Эти властные полномочия относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти, вследствие возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года, в которую Законом Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года №2222-IV были внесены изменения", - добавили в ведомстве.

Напомним, в январе 2021 года ГБР заявило об объявлении Януковичу подозрения в госизмене за Харьковские соглашения 2010 года.

Также мы писали о том, что Янукович пригласил прокуроров в Россию для разговора о заведенных против него делах.