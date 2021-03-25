В Чернигове, который находится в "оранжевой" карантинной зоне, уже с пятницы, 26 марта, планируют ужесточить ограничения.

Об этом со ссылкой на мэра города Владислава Атрошенко сообщает пресс-служба Черниговского горсовета.

"Предлагаю определиться с ограничительными мерами, которые я предлагаю ввести не с понедельника, а с пятницы, с завтрашнего дня. В связи с чрезвычайно серьезным приростом количества заболевших, которые находятся в наших больницах - их уже более 230", - заявил он.

Атрошенко ранее уже анонсировал ужесточение в городе карантина, если число госпитализаций пациентов с коронавирусом будет расти. Заседание городской комиссии, которая будет обсуждать этот вопрос, проведут сегодня, 25 марта, в 15:00 - 16:00.

"Во вторник я объявил о том, что если будет 230 госпитализированных больных с подтвержденным диагнозом, мы будем вводить в городе ограничительные меры. Скажем так: крайняя цифра, когда мы однозначно будем вводить более жесткие ограничения - это 270 госпитализированных больных с подтвержденным диагнозом. Темпы прироста у нас (вы можете сами сделать несложные расчеты) - добавляется по 30 больных в день. Мы всего имеем 430 койкомест", - сказал Атрошенко.

Напомним, сегодня Черкасская и Николаевская области попали в красную зону карантина.

По прогнозам экспертов, всеукраинский локдаун может наступить уже на следующей неделе.