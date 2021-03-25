Верховная Рада Украины может провести два внеочередных пленарных заседания во вторник, 30 марта. Среди прочих вопросов, народные избранники планируют заслушать отчеты силовых ведомств о беспорядках во время акции протеста сторонников радикала Сергея Стерненко.

Об этом глава украинского парламента Дмитрий Разумков сказал в эфире "Украинского радио", сообщает пресс-служба Верховной Рады в четверг, 25 марта.

"На сегодня официальных обращений ни от президента Украины, ни от народных депутатов не поступало. Но предварительно мы можем говорить о том, что внеочередное заседание Верховной Рады, скорее всего, состоится во вторник в час дня. Возможно, их даже будет два. Одно из них может быть инициировано президентом по ряду вопросов, в частности, экономических и по борьбе с коронавирусом", - сказал Разумков.

На заседании планируют рассмотреть проект постановления №5295 "Об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 у Офиса президента Украины" и заслушать отчеты силовиков относительно этих событий.

Кроме того, народные депутаты, которые инициировали заседание, выступают с предложением рассмотреть вопрос о сложении полномочий тех народных депутатов, которые заняли должности в других органах власти. Также предлагается рассмотреть вопрос о назначении выборов городского головы Харькова и довыборов в местные органы власти Львовской области.

"В целом, я думаю, во вторник Верховная Рада может рассмотреть до 17-18 вопросов", - сказал Разумков.

Напомним, 20 марта, в день рождения осужденного за похищения и пытки человека радикала Сергея Стерненко его сторонники устроили акцию протеста на Банковой. В ходе митинга они атаковали здание Офиса президента, оставили на нем оскорбительные надписи и разбили окна. Нанесенный ущерб оценивается примерно в 2 миллиона грн.

Ранее главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук анонсировала внеочередные собрания Рады 30 марта, на которых планируют рассмотреть проект постановления №5295. По ее словам одно из собраний инициировал президент Владимир Зеленский.