Внештатный сотрудник Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко, известный также как "агент НАБУ", которого подозревают в создании незаконного вооруженного формирования, сообщил "Стране", что он не имеет к ЧВК никакого отношения, а на базе был один раз, чтобы поговорить с экс-нардепом Семеном Семенченко.

"Это отдельная компания Семена Семенченко, к которой я не имею никакого отношения: ни к созданию, ни к функционированию. Это может подтвердить любой сотрудник этой компании. Я был на этой базе единственный раз в ноябре 2018 года, тогда как раз летел в Афганистан, если не ошибаюсь, мне нужно было поговорить с Семеном. Я торопился в аэропорт, подъехал на пять минут, переговорил с Семенченко и уехал. Мы тогда планировали организовать охранную компанию для работы по контрактам с департаментом США в Сирии и в Афганистане по охране объектов, обучали людей", - отметил Шевченко.

По словам Шевченко, ему не удалось выйти на работу на контракт, и он отошел от этого дела.

"А Семен, насколько я понимаю сейчас, этих людей, которых он обучал, которые прошли курс обучения в Польской академии охранных структур, получили международные сертификаты - создал охранную компанию в Украине, и занимался ее развитием, деятельностью, но я к этому никаких дел не имел. Это легко проверить", - утверждает "агент НАБУ".

Также Шевченко опровергает информацию о торговле оружием и получении его с неподконтрольных территорий, о чем ранее сообщало СБУ.

"Спросите у ваших источников, они следили за мной полгода. Почему ни разу не зафиксировано ни оружия, ни взрывчатки, что я ее где-то перевозил, кому-то передавал. Я готов пройти полиграф, потому что это полная чушь. Я никогда не завозил ни оружия, ни взрывчатку в Украину. Тем более, не занимался бизнесом в этом направлении. Учитывая, что полгода мои телефоны слушают, ставят камеры дома и в машине. В подозрении нет ничего по этому поводу. Где доказательства, видео, фото? Почему меня не задержали во время какой-то операции, когда я, якобы перевозил взрывчатку? Для меня это шоу какое-то", - считает Шевченко.

"У меня не было разговоров на эти темы ни с Семеном, ни с его подчиненными. Торговали ли этим оружием, привозили ли его с неподконтрольных территорий? Я думаю, что это вообще не реально. Представьте себе, я сейчас перевожу оружие оттуда. Я не вижу в этом смысла, потому что оружия в Украине более чем достаточно. Тонны оружия было вывезено в 2014-2015 годах, когда была активная фаза боевых действий. На черном рынке нет большой проблемы приобрести гранатомет или пулемет, мне так кажется. Возможно, я ошибаюсь. А тут связываться с неподконтрольными "ЛНР", "ДНР", чтобы покупать у них оружие, а потом каким-то образом перевозить его. Я не представлю себе, зачем и кому это делать", - ответил Шевченко.



Также Шевченко заявил, что по поводу изъятого оружия лучше спрашивать у Семенченко, так как ему ничего не известно.

"Все изъяли на базе, поэтому лучше спрашивать у Семенченко и его парней, имеет ли они какое-то отношение. Я ничего не могу прокомментировать, так как я ничего не знаю", - заявил Шевченко.

"Агент НАБУ" также рассказал, что у него есть оружие дома.

"У меня есть оружие и патроны. Но у меня есть разрешение, вчера все это проверили, вопросов по этому поводу ко мне нет. У меня дома есть помповое ружье, винтовка Z-15, наградной пистолет", - рассказал Шевченко.

Евгений Шевченко считает, что к его делу причастен глава ОП Андрей Ермак из-за срыва спецоперации по "группе Вагнера".

"Это все началось полгода назад, когда я обвинил Ермака в госизмене по срыву спецоперации по ЧВК Вагнера. Мой знакомый был одним из руководителей этой операции и принимал руководящее участие. Я узнал о том, что была госизмена, что они планировали такую операцию. Я написал об этом на Фейсбуке. Вот и все мое участие", — сообщил Шевченко.

Он также отметил, что уже дал по этому поводу интервью для "Bellingcat".

"Неделю назад я давал интервью Христо Грозев (расследователь Bellingcat, который готовит фильм об операции по вагнеровцам — Ред.), как инсайдер. Думаю, что как раз после этого получили команду "фас", мол, почему я до сих пор не за решеткой, а раздаю интервью "Bellingcat". А потом поспешно обыски и вручили подозрение. Расследование началось после того, как я написал публично об этом, а обыски и подозрение — когда дал интервью. Может, это, конечно, совпадение, но я слабо в это верю", — считает Шевченко.

Шевченко сообщил "Стране", что заседание по избранию меры пресечения возможно состоится завтра.

"Сегодня подают документы в суд, завтра, наверное, будет суд. Но жду сообщение от следователя", — рассказал Шевченко.

Напомним, в среду, 24 марта, в Службе безопасности Украины заявили, что разоблачили и прекратили деятельность незаконного военизированного вооруженного формирования - частной военной компании. Она готовилась к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. ЧВК, по версии следствия, организовали бывший народный депутат Семен Семенченко и "агент НАБУ" Евгений Шевченко.

Ранее "Страна" разбиралась, за что правоохранители сообщили о подозрении Семенченко и Шевченко.